दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, धक्कामुक्की में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज घायल; भड़क उठे CM विजयन

Kerala Veena George Attack News: दिल्ली के बाद कांग्रेसियों ने अब केरल में उत्पात मचाया है. आरोप है कि कन्नूर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को घेर लिया. इस दौरान हुई धक्कामुक्की में वे घायल हो गईं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:46 PM IST
Kerala Veena George Attack News in Hindi: दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए उत्पात के बाद अब केरल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उपद्रव किए जाने का मामला सामने आया है. कांग्रेस के छात्र संगठन केरल स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के कार्यकर्ताओं ने कन्नूर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज को घेर लिया. इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की की गई. जिसमें वे घायल हो गईं. उन्हें इलाज के लिए कन्नूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए आईसीयू में शिफ्ट किया गया है. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'निंदनीय राजनीति' का उदाहरण करार दिया है.

क्यों उग्र हो गए कांग्रेस कार्यकर्ता?

रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद तब भड़का जब पांच साल पहले हुई सर्जरी के बाद एक महिला के पेट में सर्जिकल फोर्सेप्स मिलने की खबर आई. कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी यूडीएफ ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग पर जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया.  जिसे सत्तारूढ़ वाम मोर्चा सरकार ने खारिज किया है. इस मुद्दे पर केएसयू सहित विपक्षी दल पिछले एक सप्ताह से जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं. 

रेलवे स्टेशन पर मच गई अफरा-तफरी

इन्हीं परिस्थितियों के बीच बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ट्रेन पकड़ने के लिए कन्नूर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो KSU कार्यकर्ताओं को इसका पता चल गया. जिसके बाद वे भी बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंच गए नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को घेर लिया. इससे वहां पर अफरा-तफरी मच गई. 

प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री हुईं घायल

वायरल हुए वीडियो में दिखा कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच फंसीं मंत्री को किसी तरह सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे थे. मंत्री के साथ राज्य असेंबली के स्पीकर एएन शमशेर भी थे. उन्होंने भी मंत्री को बचाने की कोशिश की. स्पीकर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के उत्पात में मंत्री वीना जॉर्ज को हाथ और गर्दन में चोटें आई हैं. जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल भिजवाया गया. 

सीएम विजयन ने दी कार्रवाई की चेतावनी

राज्य के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने बयान जारी कर इस घटना की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि यह कोई विरोध नहीं, बल्कि हिंसक व्यक्तियों की उन्मादी कार्रवाई थी. उन्होंने केरल की स्वास्थ्य व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस अलग-थलग घटनाओं को राजनीतिक रंग दे रही है. विजयन ने इस घटना को कांग्रेस का राजनीतिक पतन करार दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि विपक्ष को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या अशांति फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. 

उन्होंने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस और यूडीएफ पर डाली. सीएम विजयन ने इसे अत्यधिक निंदनीय बताते हुए सख्त कार्रवाई का वादा भी किया. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

kerala news in hindi

