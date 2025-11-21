Jammu Kashmir Police conducts raids on doctor lockers: अनंतनाग में एक डॉक्टर के लॉकर से पिस्तौल और गोला-बारूद मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूरे कश्मीर में अस्पतालों के लॉकर चेक करने का बड़ा अभियान शुरू किया है.
Raids on doctor lockers in Jammu Kashmir: डॉक्टर के लॉकर में हथियार मिलने की घटना के बाद पुलिस कश्मीर के अस्पतालों में लॉकर जांच अभियान जारी रखे हुए है. आज उत्तरी कश्मीर में लॉकरों की तलाशी ली गई. हंदवाड़ा पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर गुरुवार को GMC हंदवाड़ा में एक चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लॉकरों सहित संस्थान के कई हिस्सों की जांच की गई. आज शुरू हुई वेरिफिकेशन प्रक्रिया नियमित सुरक्षा और प्रशासनिक उपायों के तहत की गई. अधिकारियों ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, अनुशासन बनाए रखना और पूरे कैंपस की सुरक्षा को मजबूत करना है. यह छापेमारी तहसीलदार हंदवाड़ा और SHO हंदवाड़ा की मौजूदगी में की गई.
लॉकरों की जांच
स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में सुरक्षा को मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में चिकित्सा सुविधाओं में डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉकरों की एक व्यापक जांच अभियान शुरू किया है. कल अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिलों के चिकित्सा संस्थानों की तलाशी ली गई थी और आज उत्तरी कश्मीर में तलाशी ली जा रही है.
क्या है मकसद
अधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर किए जा रहे संयुक्त अभियान का उद्देश्य अनधिकृत या संदिग्ध वस्तुओं को रखने के लिए लॉकरों के दुरुपयोग को रोकना है. इस पहल का मकसद अंदरूनी सुरक्षा को मज़बूत करना और हॉस्पिटल के कामकाज को सही बनाए रखना भी है.
लॉकर का इस्तेमाल सिर्फ कानूनी कामों के लिए
इस ड्राइव के दौरान, हेल्थ अधिकारियों के साथ पुलिस टीमों ने अलग-अलग हॉस्पिटल में रैक और लॉकर की जांच की, और इंस्टीट्यूशनल नियमों के पालन की जांच की. स्टाफ मेंबर्स को याद दिलाया गया कि वे सही इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखें और लॉकर का इस्तेमाल सिर्फ़ ऑफिशियल और कानूनी कामों के लिए ही करें.
लॉकर में मिले थे गोला बारूद
यह एक्सरसाइज हाल ही में घाटी में एक “व्हाइट-कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल” के खुलासे के बाद हुई है, जिसमें कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) अनंतनाग में डॉ. अदील के लॉकर से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था. उस घटना के बाद, सभी जिलों की पुलिस ने हेल्थकेयर सुविधाओं में जांच तेज कर दी है ताकि किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके. अधिकारियों ने जांच अभियान को एक चल रहे बचाव के तरीके का हिस्सा बताया ताकि यह पक्का किया जा सके कि हॉस्पिटल सुरक्षित ज़ोन में रहें, और ऐसे किसी भी तत्व से मुक्त रहें जो पब्लिक और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकते हैं.
