अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में 'नो एंट्री', मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा, लाखों भक्त हुए निराश

Vaishno Devi Shrine Board: अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो रूक जाइए. वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड ने आने वाले 3 दिनों के लिए यात्रा पर रोक लगा दी है जिससे लाखों श्रद्धालुओं को झटका लगा है. इसके साथ ही रियासी की शिवखोड़ी यात्रा भी बंद कर दी गई है. Shrine Board ने शुक्रवार देर रात यह आदेश जारी किया है. बोर्ड ने X पर लिखा कि, भारत मौसम विभाग की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा अगले 3 दिनों के लिए रोग दी गई है और 5 से 7 अक्टूबर तक बंद रहेगी.

क्या है मौसम विभाग की चेतावनी?

जम्मू-कश्मीर में मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ(Western Disturbance)के आने की और 5-7 October तक भारी बारिश, तेज तूफान और पहाड़ों पर बर्फबारी होने की चेतावनी दी है. इस दौरान नदी-नालों का पानी बढ़ जाएगा, कई जगहों पर 40 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और जमीन खिसकने की भी खतरा है. इससे जम्मू-श्रीनगर हाईवे, मुगल रोड, बांदीपोरा-राजदान दर्रा, गुरेज सड़क समेत कई रास्तों पर आवाजाही में दिक्कत आ सकती है.

यह भी पढ़ें: सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला ये दंड

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी हुआ था हादसा

आपको बता दें कि, 26 अगस्त 2025 को वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर जमीन खिसकने का भयानक हादसा हुआ था. इस दर्दनाक हादसे में 34 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कुल 22 लोग घायल हुए थे. भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की ये घटना त्रिकुटा पहाड़ियों पर अर्द्धकुंवारी के पास हुई थी. इसके बाद श्राइन बोर्ड ने यात्रा रोक दी थी. मौजूदा मौसम की गंभीरता को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने Vaishno Devi Yatra को रोकने का ऐलान हुआ जिससे फिर कोई हादसा ना हो.

यह भी पढ़ें: Weather Update: तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड... जल्द ही निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; IMD ने क्या कहा?

नवरात्रि पर लाखों भक्तों ने किए दर्शन

यात्रा रोकने की खबर ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे. 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चले नवरात्रि में 1.7 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए थे. इस दौरान मंदिर के आस-पास के आधार शिविर कटरा में हर तरफ जय माता दी के नारे और भजन गूंज रहे थे.ॉ