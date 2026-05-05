बंगाल में फतह के बाद फिर से चर्चा में ‘पुराना वादा’, पहाड़ों में हलचल; क्या BJP अब बदल डालेगी राज्य का नक्शा?

Can BJP Create Separate Gorkhaland: पश्चिम बंगाल में बीजेपी रिकॉर्डतोड़ जीत हासिल कर चुकी है. जो सपना उसने बरसों पहले देखा था, वह अब पूरा हो चुका है. इसके साथ ही इस सरहदी राज्य में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है. इसके साथ ही बंगाल के पहाड़ी इलाकों में जोश और उम्मीद की बुझ चुकी ज्योति फिर से जल उठी है. उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी अब शायद अपना वो वादा पूरा कर सकेगा, जो उसने बरसों पहले वहां के लाखों लोगों से किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाई. वह वादा था अलग गोरखालैंड राज्य बनाने का.

गोरखालैंड के विरोध में मैदानी लोग

पार्टी नेताओं ने 2011 और 2016 के असेंबली चुनाव में बार-बार अलग-अलग गोरखालैंड बनाने के वादे को दोहराया था. लेकिन दोनों बार उसे फायदे के बजाय नुकसान हो गया. दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में तो उसने सीटें बटोरी लेकिन बंगाल के मैदानी इलाकों में उसे लोगों ने वोट नहीं दिया. वे राज्य बंटवारे की मांग से नाराज दिखे. इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर एक तरह से चुप्पी साध ली.

वर्ष 2021 और अब 2026 में हुए असेंबली चुनाव में किसी भी बीजेपी नेता ने एक बार भी गोरखालैंड राज्य बनाने के मुद्दे पर बयान नहीं दिया. इसके बावजूद पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि उनसे किए गए पुराने वादे को जरूर निभाया जाएगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या BJP अलग गोरखालैंड राज्य बनाएगी या फिर वह इस मुद्दे पर आगे भी चुप्पी साधे रहेगी? उसके पास आखिर कौन-से रास्ते हैं, जिन पर चलकर वह पहाड़ी लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा कर सके और राज्य तोड़ने के कलंक से भी बच जाए.

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अलग राज्य बना तो कौन-से क्षेत्र हो सकते हैं शामिल

गोरखालैंड अलग राज्य बनेगा या नहीं. इससे पहले आप यह जान लें कि अगर यह अलग राज्य बना तो इसमें कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं? असल में गोरखालैंड की मांग मुख्य रूप से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग की पहाड़ी इलाकों तक केंद्रित है. इसमें दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी हिस्से, कलिम्पोंग जिला और डूआर्स (तराई) क्षेत्र के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार के कुछ मुहल्ले शामिल किए जाने की मांग की जाती रही है.

अलग राज्य बनाने पर ये क्षेत्र गोरखा बाहुल्य इलाके शामिल हो सकते हैं. हालांकि, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग इसका विरोध करते रहे हैं. इसे देखते हुए बीजेपी पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की नीति पर चलती आ रही है. उसने 2019 और 2021 में गोरखालैंड मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान का वादा तो किया लेकिन अलग राज्य देने की मांग का समर्थन नहीं किया.

बीजेपी के पास इस मुद्दे पर क्या हैं विकल्प?

राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, राज्य के जटिल समीकरण और चीन से सटा क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा चिंताएं गंभीर हैं. ऐसे में सरकार बनने के बावजूद बीजेपी की ओर से अलग गोरखालैंड की मांग को पूरा किया जाना संभव नजर नहीं आता.

ऐसे में बीजेपी की नई सरकार गोरखालैंड टैरिटोरियल एरिया (GTA) को मजबूत करने, उसे ST स्टेटस देने और विकास योजनाओं के लिए भारी फंड जारी करने का एलान कर सकती है. ऐसा करने से बिना बंगाल का विभाजन किए पहाड़ी इलाकों की मांग काफी हद तक पूरी हो सकती है. जिससे इस जटिल मसले का बिना हिंसा के समाधान हो सकता है.