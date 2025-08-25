राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से कांग्रेस को बिहार चुनाव में होगा फायदा? इस पर क्या बोले अमित शाह
Advertisement
trendingNow12895632
Hindi Newsदेश

राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से कांग्रेस को बिहार चुनाव में होगा फायदा? इस पर क्या बोले अमित शाह

इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला, यह कहते हुए कि पार्टी 'भ्रम' पैदा करने की कोशिश करती है और 3 चुनावों में लगातार हार के बाद बढ़ती 'निराशा' का सामना कर रही है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
अमित शाह का कांग्रेस पर हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बीजेपी की जनता के साथ सीधी बातचीत को कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संचालित जनसंपर्क कार्यक्रमों से तुलना करते हुए कहा कि दोनों में बड़ा अंतर है. एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में गृहमंत्री ने कहा, 'कार्यक्रम प्रबंधन और जनता के साथ संवाद करने में बड़ा अंतर है.' इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला, यह कहते हुए कि पार्टी 'भ्रम' पैदा करने की कोशिश करती है और चुनावी हार के बाद बढ़ती 'निराशा' का सामना कर रही है. 

अमित शाह ने राहुल गांधी की बिहार में निकाली जाने वाली वोट अधिकार यात्रा को लेकर हमला बोलते हुए कहा, 'वे (कांग्रेस) लोगों के बीच एक तरह का भ्रम पैदा करना चाहते हैं. और वे निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जनता के साथ सीधा संवाद उनसे कई गुना अधिक है. हम लोगों से बात करते हैं. हम यहां केवल संयोगवश नहीं आए और बैठे हैं. तीन चुनाव हारने के बाद, मुझे लगता है कि निराशा का स्तर इतना है कि सामान्य निर्णय लेने की समझ राहुल गांधी खो चुके हैं.' अमित शाह ने इस बात की भी पुष्टि की कि विपक्ष के आरोपों के विपरीत, सीआईएसएफ की उपस्थिति संसद में वैध विरोध को दबाने या रोकने का प्रयास नहीं है.

संसद में मौजूद कोई भी बल स्पीकर के अधीन होता हैः अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री ने आगे कहा, पहले, कृपया इस एक प्वाइंट को स्पष्ट रूप से समझ लें. संसद के अंदर, वहां मौजूद कोई भी बल, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में होता है. बल की पहचान स्वयं में मायने नहीं रखती. पहले, यह दिल्ली पुलिस के कर्मी हुआ करते थे; अब यह सीआईएसएफ है.' अमित शाह ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा, 'लेकिन जैसे ही वे संसद के सुरक्षा परिधि में आते हैं, उन्हें न तो सीआईएसएफ माना जाता है और न ही दिल्ली पुलिस के कर्मी, उन्हें मार्शल के रूप में माना जाता है और वे स्पीकर के अधिकार के तहत काम करते हैं. मार्शल सदन में तभी प्रवेश करते हैं जब स्पीकर उन्हें ऐसा करने का आदेश देता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान

कांग्रेस नेता ने किया संसद का अपमान!
अमित शाह ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले 5 अगस्त को, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया था और कहा कि सदन में उनकी उपस्थिति के लिए जो भी नाम इस्तेमाल किया जाए, 'यह संसद का अपमान है.' सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह पूछकर सही किया कि क्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 'राज्यसभा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है.'

अमित शाह ने दिया कांग्रेस के आरोपों पर जवाब
इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, 'यह संसद का अपमान है और राज्य सभा में विपक्ष के नेता ने आज यह पूछकर सही किया कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है.' उन्होंने आगे कहा, 'आखिरकार मोदी सरकार ने आज यह स्वीकार कर लिया कि पिछले हफ्ते राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि विपक्षी सांसदों को उनके लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का उपयोग करने से रोका जा सके. आप उन्हें चाहे जो भी नाम दें, लेकिन तथ्य यह है कि वे सभी सीआईएसएफ से थे.'

किरेन रीजिजू ने किया था आरोपों का खंडन
राज्य सभा में हंगामे के बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे के उन आरोपों का खंडन किया कि सदन में सीआईएसएफ को लाया गया था. उन्होंने कहा, 'सदन में केवल मार्शल ही आ सकते हैं.' उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे ने सदन को गुमराह किया और उपसभापति को 'गलत पत्र' लिखा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य मीडिया में गलत आरोप लगा रहे हैं कि सदन में सेना, सीआईएसएफ और पुलिस को लाया गया था.

यह भी पढ़ेंः छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

amit shah

Trending news

आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
;