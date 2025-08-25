राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से कांग्रेस को बिहार चुनाव में होगा फायदा? इस पर क्या बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बीजेपी की जनता के साथ सीधी बातचीत को कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संचालित जनसंपर्क कार्यक्रमों से तुलना करते हुए कहा कि दोनों में बड़ा अंतर है. एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में गृहमंत्री ने कहा, 'कार्यक्रम प्रबंधन और जनता के साथ संवाद करने में बड़ा अंतर है.' इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला, यह कहते हुए कि पार्टी 'भ्रम' पैदा करने की कोशिश करती है और चुनावी हार के बाद बढ़ती 'निराशा' का सामना कर रही है.

अमित शाह ने राहुल गांधी की बिहार में निकाली जाने वाली वोट अधिकार यात्रा को लेकर हमला बोलते हुए कहा, 'वे (कांग्रेस) लोगों के बीच एक तरह का भ्रम पैदा करना चाहते हैं. और वे निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जनता के साथ सीधा संवाद उनसे कई गुना अधिक है. हम लोगों से बात करते हैं. हम यहां केवल संयोगवश नहीं आए और बैठे हैं. तीन चुनाव हारने के बाद, मुझे लगता है कि निराशा का स्तर इतना है कि सामान्य निर्णय लेने की समझ राहुल गांधी खो चुके हैं.' अमित शाह ने इस बात की भी पुष्टि की कि विपक्ष के आरोपों के विपरीत, सीआईएसएफ की उपस्थिति संसद में वैध विरोध को दबाने या रोकने का प्रयास नहीं है.

संसद में मौजूद कोई भी बल स्पीकर के अधीन होता हैः अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री ने आगे कहा, पहले, कृपया इस एक प्वाइंट को स्पष्ट रूप से समझ लें. संसद के अंदर, वहां मौजूद कोई भी बल, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में होता है. बल की पहचान स्वयं में मायने नहीं रखती. पहले, यह दिल्ली पुलिस के कर्मी हुआ करते थे; अब यह सीआईएसएफ है.' अमित शाह ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा, 'लेकिन जैसे ही वे संसद के सुरक्षा परिधि में आते हैं, उन्हें न तो सीआईएसएफ माना जाता है और न ही दिल्ली पुलिस के कर्मी, उन्हें मार्शल के रूप में माना जाता है और वे स्पीकर के अधिकार के तहत काम करते हैं. मार्शल सदन में तभी प्रवेश करते हैं जब स्पीकर उन्हें ऐसा करने का आदेश देता है.'

कांग्रेस नेता ने किया संसद का अपमान!

अमित शाह ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले 5 अगस्त को, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया था और कहा कि सदन में उनकी उपस्थिति के लिए जो भी नाम इस्तेमाल किया जाए, 'यह संसद का अपमान है.' सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह पूछकर सही किया कि क्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 'राज्यसभा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है.'

अमित शाह ने दिया कांग्रेस के आरोपों पर जवाब

इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, 'यह संसद का अपमान है और राज्य सभा में विपक्ष के नेता ने आज यह पूछकर सही किया कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है.' उन्होंने आगे कहा, 'आखिरकार मोदी सरकार ने आज यह स्वीकार कर लिया कि पिछले हफ्ते राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि विपक्षी सांसदों को उनके लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का उपयोग करने से रोका जा सके. आप उन्हें चाहे जो भी नाम दें, लेकिन तथ्य यह है कि वे सभी सीआईएसएफ से थे.'

किरेन रीजिजू ने किया था आरोपों का खंडन

राज्य सभा में हंगामे के बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे के उन आरोपों का खंडन किया कि सदन में सीआईएसएफ को लाया गया था. उन्होंने कहा, 'सदन में केवल मार्शल ही आ सकते हैं.' उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे ने सदन को गुमराह किया और उपसभापति को 'गलत पत्र' लिखा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य मीडिया में गलत आरोप लगा रहे हैं कि सदन में सेना, सीआईएसएफ और पुलिस को लाया गया था.

