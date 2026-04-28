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'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा बीजेपी का नेता दिल्ली से आता है', TMC सांसद पर हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने दी चेतावनी

Abhishek Banerjee: डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमलावरों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज की समीक्षा की जाएगी और यह भी जोड़ा कि 4 मई को चुनाव नतीजों के बाद कार्रवाई की जाएगी.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:31 PM IST
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'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा बीजेपी का नेता दिल्ली से आता है', TMC सांसद पर हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने दी चेतावनी

West Bengal Election 2026: आरामबाग से TMC सांसद मिताली बाग ने सोमवार को आरोप लगाया था कि हुगली जिले के गोगहाट में BJP कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया. यह हमला तब हुआ जब वह चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थीं. एक तरफ बनर्जी ने 4 मई को चुनाव नतीजों के बाद कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, वहीं BJP ने इस घटना में हाथ होने से इनकार किया. लेकिन इस घटना के बाद टीएमसी के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भड़क गए.

'देखता हूं दिल्ली से कौन सा नेता आता है'

डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमलावरों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज की समीक्षा की जाएगी और यह भी जोड़ा कि 4 मई को चुनाव नतीजों के बाद कार्रवाई की जाएगी, भले ही उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी नतीजा कुछ भी हो. चेतावनी में बनर्जी ने कहा, 'आप लोगों (BJP कार्यकर्ताओं) ने एक SC महिला नेता पर हमला किया. 4 मई के बाद, मैं देखूंगा कि किस BJP नेता में हिम्मत है और दिल्ली से कौन सा BJP नेता आपकी मदद के लिए आता है.

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अभिषेक बनर्जी ने जारी की चेतावनी

बनर्जी ने आगे कहा, 'पिछली बार हम आरामबाग, गोघाट, खानाकुल, पुरसुरा में हार गए थे. लेकिन हमने अपनी दरियादिली दिखाते हुए आपको छोड़ दिया था. इस बार, मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेता हूं. 4 मई के बाद, मैं देखूंगा कि दिल्ली से किसका बाप उन्हें बचाने आता है.'

बता दें कि TMC ने अपने सोशल मीडिया पेज पर सांसद मिताली बाग का वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि BJP कार्यकर्ताओं का एक दलित महिला सांसद पर किया गया हमला पार्टी के असली चेहरे को दिखाता है.

हालांकि, BJP ने इन आरोपों से इनकार किया. पार्टी के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने दावा किया कि BJP कार्यकर्ताओं ने कोई हमला नहीं किया था, और आरोप लगाया कि इसके बजाय TMC समर्थकों ने BJP कार्यकर्ताओं पर हमला किया था. यह घटना ऐसे वक्त पर हुई थी, जब  29 अप्रैल को 142 सीटों पर अंतिम चरण के लिए मतदान होने वाला है. वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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