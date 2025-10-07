Advertisement
trendingNow12951622
Hindi Newsदेश

'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है...', बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मिलकर क्या बोलीं ममता?

West Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की और उनकी तबीयत का हाल जाना. मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैंने रिपोर्ट देखी है. खगेन मुर्मू जी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है क्योंकि उन्हें हाई शुगर है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है...', बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मिलकर क्या बोलीं ममता?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की और उनकी तबीयत का हाल जाना. मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैंने रिपोर्ट देखी है. खगेन मुर्मू जी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है क्योंकि उन्हें हाई शुगर है. उनके कान के पीछे हल्की चोट आई है, लेकिन हालत स्थिर है.' मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए ताकि जल्द ठीक हो सकें.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की. दरअसल, उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान नागरकाटा में बीजेपी सांसद पर हमला कर दिया था. हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'मुझे सभी जानकारी मिल गई है. उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है. इसे नियंत्रित करने की जरूरत है. मैंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है.'

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | Siliguri: After meeting BJP MP Khagen Murmu, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "There is nothing serious. I have seen the report. He is under observation because he has high diabetes. There is an injury behind his ears..." https://t.co/otC0kAB1iL pic.twitter.com/NB9Kkti53t

— ANI (@ANI) October 7, 2025

पश्चिम बंगाल की सियासत में हड़कंप

इस हमले से बंगाल की सियासत में बड़ा विवाद छिड़ गया है. भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जबकि ममता के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा है कि भाजपा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तस्वीरें खिंचवाने में बिजी है. लोकसभा सदस्य मुर्मू के अलावा भाजपा विधायक शंकर घोष भी सोमवार को डुआर्स क्षेत्र के दौरे के दौरान भीड़ के हमले में घायल हो गए. मंगलवार को लोकसभा सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से हमले पर तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी.

 

 

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

khagen murmuCM Mamata BanerjeeWest Bengal

Trending news

वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?