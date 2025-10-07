'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है...', बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मिलकर क्या बोलीं ममता?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की और उनकी तबीयत का हाल जाना. मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैंने रिपोर्ट देखी है. खगेन मुर्मू जी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है क्योंकि उन्हें हाई शुगर है. उनके कान के पीछे हल्की चोट आई है, लेकिन हालत स्थिर है.' मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए ताकि जल्द ठीक हो सकें.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की. दरअसल, उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान नागरकाटा में बीजेपी सांसद पर हमला कर दिया था. हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'मुझे सभी जानकारी मिल गई है. उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है. इसे नियंत्रित करने की जरूरत है. मैंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है.'

पश्चिम बंगाल की सियासत में हड़कंप

इस हमले से बंगाल की सियासत में बड़ा विवाद छिड़ गया है. भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जबकि ममता के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा है कि भाजपा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तस्वीरें खिंचवाने में बिजी है. लोकसभा सदस्य मुर्मू के अलावा भाजपा विधायक शंकर घोष भी सोमवार को डुआर्स क्षेत्र के दौरे के दौरान भीड़ के हमले में घायल हो गए. मंगलवार को लोकसभा सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से हमले पर तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी.



