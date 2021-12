मुंबई के बाद यहां के शिक्षण संस्थानों में कोरोना विस्फोट, सामने आए 33 केस, 5 ओमिक्रॉन से संक्रमित

नई दिल्ली. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बाद अब कर्नाटक के दो शिक्षण संस्थानों से कोरोना विस्फोट (Corona Blast) होने की खबर सामने आई है. कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. के. सुधाकर (Karnataka Health Minister K Sudhakar) ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी.

राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट करते हुए बताया कि 'दक्षिण कन्नड़ (Dakshina Kannada) में दो शिक्षण संस्थानों के दो क्लस्टर से कोविड-19 के मामले मिलने की खबर मिली है.क्लस्टर 1 में कोरोना के 14 मामले मिले हैं, जिनमें नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के 4 केस हैं. वहीं क्लस्टर 2 से 19 मामले सामने आए हैं, जिसमें 1 केस ओमीक्रॉन का है.' उन्होंने बताया कि इसके अलावा यूके से लौटे एक यात्री में भी ओमीक्रॉन की पुष्टि हुई है.

Two cluster outbreaks of COVID have been reported from two educational institutions in Dakshina Kannada today:

Cluster 1: 14 cases (of which 4 are Omicron)

Cluster 2: 19 cases (1 is Omicron)

A traveller from UK has also tested positive for #Omicron@BSBommai#Omicronindia

— Dr Sudhakar K (@mla_sudhakar) December 18, 2021