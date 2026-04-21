TCS नासिक के बाद पुणे की MNC, कॉर्पोरेट दफ्तरों की गतिविधियों पर बहस तेज! मंत्री ने बताया कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां

Maharashtra News: महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट संस्थानों के भीतर धार्मिक गतिविधियों और कथित धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में राज्य की मंत्री माधुरी मिसाल द्वारा पुणे पुलिस आयुक्त को लिखे गए एक पत्र ने इस बहस को और तेज कर दिया है. अपने पत्र में मंत्री महोदया ने आरोप लगाया गया है कि पुणे स्थित एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी के कार्यालय में पुरुषों के विश्राम कक्ष (रेस्टिंग रूम) का उपयोग कुछ विशेष धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है और उस समय अन्य कर्मचारियों के प्रवेश पर कथित रूप से रोक लगाई जाती है.

पुणे की मल्टीनेशनल कंपनी में धार्मिक गतिविधियों का आरोप

माधुरी मिसाल ने अपने पत्र में पुलिस से इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने और तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने ये भी कहा अगर कार्यस्थल पर किसी विशेष समूह को प्राथमिकता दी जा रही है या अन्य कर्मचारियों के अधिकारों पर असर पड़ रहा है, तो ये मामला संस्थागत समानता और कार्यस्थल के नियमों के खिलाफ हो सकता है.

नासिक के बाद पुणे!

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़ा कथित धर्मांतरण विवाद भी चर्चा में रहा है. उस मामले में भी कुछ कर्मचारियों द्वारा धार्मिक प्रभाव और धर्मांतरण के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू कर कई आरपियो को गिरफ्तार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें- नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद​)

दोनों घटनाओं ने राज्य में कॉर्पोरेट दफ्तरों के भीतर धार्मिक गतिविधियों की सीमा और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बहु-धार्मिक समाज में कंपनियों को कार्यस्थल को पूरी तरह पेशेवर और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए स्पष्ट आचार संहिता और नियम लागू करने चाहिए.

महिला कर्मियों से करें संवाद

इसी संदर्भ में माधुरी मिसाल ने अपने पत्र में विशेष रूप से महिला कर्मचारियों से गोपनीय तरीके से संवाद कर उनकी शिकायतों या दबाव की स्थिति की जांच करने का भी सुझाव दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी कर्मचारी पर किसी प्रकार का दबाव, असुविधा या भेदभाव तो नहीं हो रहा है.

(यह भी पढ़ें-180 लड़कियों का यौन उत्पीड़न, 350 अश्लील वीडियो; भड़के सांसद बोले- 'ऐसों को उबलते तेल में तलना चाहिए'​)

फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है और प्रशासनिक स्तर पर तथ्यों की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है. लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या कॉर्पोरेट संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट नीति और निगरानी तंत्र की आवश्यकता अब पहले से अधिक हो गई है.

(यह भी पढ़ें- TCS, जिम, सैलून और अब कोचिंग सेंटर! क्या देशभर में कट्टरपंथियों की साजिश चल रही? जिसके ट्रैप में हिंदू बेटियां​)