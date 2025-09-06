Jammu Kashmir News: दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर हमलावर हुए उमर-महबूबा

Hazarat Bal Dargah Latest News: श्रीनगर स्थित हज़रतबल दरगाह में 5 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय प्रतीक के साथ हुई तोड़फोड़ ने जम्मू-कश्मीर में एक बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया है. ईद-ए-मिलाद समारोह के दौरान हुई इस घटना में हाल ही में पुनर्निर्मित दरगाह की एक पट्टिका को क्षतिग्रस्त किया गया था.

शुक्रवार को श्रीनगर स्थित प्रतिष्ठित हज़रतबल दरगाह में हुई बड़ी गड़बड़ी के बाद जम्मू-कश्मीर में एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने औकाफ की अध्यक्ष दरख़्शां अंद्राबी की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर अंद्राबी ने दरगाह के जीर्णोद्धार में मदद की है, तो उन्हें श्रेय लेने के लिए पट्टिका प्रदर्शित करने की कोई ज़रूरत नहीं है.

'दरगाह की पट्टिका पर प्रतीक चिह्न लगाने की क्या जरूरत'

यह अशांति हज़रतबल दरगाह के हाल ही में हुए जीर्णोद्धार के दौरान अनावरण की गई एक नई संगमरमर की पट्टिका से उत्पन्न हुई, जिस पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की एक नक्काशी थी. कुछ स्थानीय लोगों ने इस प्रतीक को मूर्ति जैसा समझा और मस्जिद के अंदर इसकी स्थापना को इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन माना, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "क्या उन्हें उस पट्टिका पर कोई प्रतीक चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं, यह पहला सवाल है जो पूछा जाना चाहिए. मैंने किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं देखा है. पट्टिका पर प्रतीक चिन्ह लगाने की क्या ज़रूरत थी, पट्टिका लगाने की क्या ज़रूरत थी? दरगाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनवाई थी, क्या उन्होंने उस पर कोई पट्टिका लगाई थी? लेकिन सभी को याद है कि यह उन्होंने ही बनवाई थी, इसलिए काम खुद बोलता.

वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को उमर ने दी सलाह

वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन अंद्राबी को बिन मांगी सलाह देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'यह एक गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था. अब लोगों की भावनाओं से खेलने के बाद उन्हें धमका रहे हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए. प्रतीक चिन्ह केवल सरकारी स्थानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, धार्मिक स्थलों के लिए नहीं.'

सिर्फ़ मुख्यमंत्री उमर ही नहीं, श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के मौजूदा सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी (एनसी) ने भी दरगाह में पट्टिका लगाने की निंदा की. उन्होंने लिखा, 'यह एक धार्मिक स्थल का राजनीतिक प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश का जवाब है.अपनी बात रखने के लिए किसी नेमप्लेट की ज़रूरत नहीं है.

वहीं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने ज़ोर देकर कहा कि हज़रतबल दरगाह एक इबादत स्थल है, जहां कोई भी मुसलमान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने आगे कहा कि हज़रतबल दरगाह में शिर्क (मूर्तिपूजा) के लिए कोई जगह नहीं है.

इस्लाम के विरुद्ध साइन बोर्ड कैसे लगाया- महबूबा

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने ज़ी न्यूज़ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन वे मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ थे. यह हमारे लिए ईशनिंदा है. वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों पर ईशनिंदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए. मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अनुरोध करती हूँ कि वे इस पर ध्यान दें. यह एक धार्मिक समारोह था, कोई ताजपोशी समारोह नहीं. न ही यह भाजपा का समारोह था और फिर वहाँ इस तरह का साइन बोर्ड कैसे लगाया गया जो इस्लाम के विरुद्ध है."

सीएम उमर अब्दुल्ला से अपील करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं अधिकारियों और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अनुरोध करती हूं कि जो भी ज़िम्मेदार हो, उसके ख़िलाफ़ क़ानून की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया जाए. मैं उस बयान की निंदा करती हूं, जिसमें लोगों को पीएसए के तहत मामला दर्ज करने की धमकी दी गई है. मैं लोगों से हिंसा से दूर रहने और क़ानून का उल्लंघन न करने का अनुरोध करती हूं. ईशनिंदा क़ानून के तहत एफ़आईआर दर्ज की जानी चाहिए, न कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपना रोष व्यक्त किया है.

राष्ट्रीय चिह्न खुरचे जाने वालों पर हो कार्रवाई- अंद्राबी

कल जम्मू-कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड की अध्यक्ष दरख़्शां अंद्राबी ने ज़ी न्यूज़ से बात करते हुए हज़रतबल दरगाह पर अशोक स्तंभ वाली संगमरमर की पट्टिका को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की. उन्होंने पट्टिका को क्षतिग्रस्त करने वालों के ख़िलाफ़ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत कड़ी कार्रवाई की माँग की और कहा कि उनकी हरकतें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का सीधा अपमान और संविधान पर हमला हैं.

कश्मीर में इस्लाम विरोधी कही जाने वाली पार्टी की छवि को संतुलित करने के लिए भाजपा की कश्मीर इकाई ने आज पहली बार मिलाद रैली की और श्रीनगर की सड़कों पर इस्लामी नारे लगाए. हालाँकि, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके प्रतीक चिन्ह पर हमला किया गया, वह एक आतंकी कृत्य है.

बीजेपी ने कश्मीर में निकाली रैली

अल्ताफ ठाकुर, राज्य प्रवक्ता बीजीपी ने कहा, "यह रैली एक संदेश है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है और मोदी जी ने हमेशा 1.4 करोड़ देशवासियों की बात की है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सच है कि मुसलमान जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ कोई प्रतीक चिन्ह नहीं रखते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रतीक चिन्ह पर हमला किया, वह एक आतंकी कृत्य है और जब एक पुलिसकर्मी दरगाह की रखवाली करता है, तो उसके शरीर पर प्रतीक चिन्ह होता है, जब लोग हज जाते हैं, तो उनके बैग पर भी यही प्रतीक चिन्ह होता है."

कल दरगाह परिसर में हुई अशांति और आज ईद मिलाद के अवसर को देखते हुए, दरगाह हज़रतबल में पुलिस और सीआरपीएफ की भारी तैनाती की गई थी, जहाँ आज हज़ारों लोगों ने नमाज़ पढ़ी और पैगंबर मोहम्मद (PBUH) के पवित्र अवशेष के दर्शन भी किए.

हंगामे के बाद दरगाह में शांति से नमाज पढ़ते दिखे लोग

आज दरगाह पर किसी की आवाज़ नहीं सुनी गई, लोगों ने नमाज़ पढ़ी और शांतिपूर्वक दरगाह से चले गए. ज़ी न्यूज़ से बात करते हुए लोगों ने कहा कि यह सच है कि हम दरगाह या मस्जिद में मूर्ति नहीं रख सकते, लेकिन कल लोगों ने जो किया वह भी गलत था. उन्हें पट्टिका हटाने के लिए अधिकारियों या मैडम दरक्षणा से शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि इस्लाम में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, उन्होंने दरक्षणा अंदराबी से भी अपील की कि ऐसा करने वालों के साथ सख्ती न करें.

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत निगीन पुलिस स्टेशन में 15 लोगों के खिलाफ पट्टिकाओं और अशोक चिह्न को तोड़ने के मामले में एफआईआर संख्या 76/2025 दर्ज की है.

