पेट्रोल-डीजल और सोने पर अपील के बाद अगले कदम की बारी? विदेश दौरे से लौटते ही पीएम मोदी करेंगे बड़ी बैठक

केंद्र सरकार 'आपदा में अवसर' वाले फलसफे पर आगे बढ़ते हुए पश्चिम एशिया संकट को भी अवसर की तरह देख रही है. कोरोना काल में शुरू किए गए सुधारों और सरलीकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी है. पीएम मोदी विदेश गए हैं लेकिन लौटते ही एक बड़ी बैठक प्लान कर ली गई है.
Trending Photos
पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत में कई बड़ी पहल देखी जा रही है. पेट्रोल-डीजल बचाने, गोल्ड न खरीदने की अपील के बीच अब सरकार एक कदम आगे रखने की तैयारी में है. जी हां, केंद्र सरकार सुधारों को गति देना चाहती है. इसी मकसद से प्रधानमंत्री पांच देशों के दौरे से लौटने के ठीक बाद एक बड़ी बैठक करेंगे. खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है. पीएम मोदी 15 से 20 मई 2026 तक यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर जा रहे हैं.
इस बैठक का मकसद 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) और 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन जीने में आसानी) के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनुपालन के बोझ को कम करना है.
इस बैठक में DPIIT (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग), कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण और वन, श्रम, सड़क परिवहन और परमाणु ऊर्जा सहित लगभग एक दर्जन विभागों के सचिव प्रजेंटेशन दे सकते हैं. बैठक का मुख्य फोकस उन जन-केंद्रित सुधारों पर रहने की उम्मीद है, जिन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल में हर मंत्रालय ने नीतियों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि में लागू किया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बैठक का मुख्य विषय सरलीकरण और नियमों में ढील (डीरेगुलेशन) होगा.
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक 4 जून 2025 को हुई थी. उस समय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' की तरह काम कर रही है. उन्होंने विभागों से इसी रास्ते पर आगे बढ़ने को कहा था. यह बात बजट में भी दिखाई दी, लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण यह एजेंडा पीछे छूट गया. इसके चलते प्रमुख मंत्रालयों को इस संघर्ष के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए आपातकालीन बचाव मोड में आना पड़ा.
विशेषज्ञों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ सुधारों की प्रक्रिया को भी जारी रखना जरूरी है. उनका तर्क है कि जिस तरह सरकार ने कोविड संकट का इस्तेमाल करके कई जरूरी सुधारों को लागू किया था, उसी तरह उसे इस अवसर को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए.
माना जा रहा है कि इन प्रजेंटेशन का मकसद मंत्रिपरिषद को उन सुधारों से अवगत कराना है, जिन्हें सरकार ने पिछले दो वर्षों में लागू किया है. साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली दो उच्च-स्तरीय समितियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.