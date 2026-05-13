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काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक...PM मोदी से लेकर मुख्यमंत्रियों ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए?

Polictical Leaders Reducing Security: पीएम मोदी की ओर से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील को लेकर देश के कई बड़े नेता और मंत्री एक्शन में आ चुके हैं. बता दें कि अबतक इन केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपनी सुरक्षा में कटौती की है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 13, 2026, 07:50 PM IST
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काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक...PM मोदी से लेकर मुख्यमंत्रियों ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए?

Leaders Reducing Security After PM Modi Appeals: पीएम मोदी ने अपने भाषण में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की है. इसके बाद खुद पीएम ने अपने काफिले में बड़ा बदलाव करते हुए गाड़ियों की संख्या कम कर दी है. एक तरफ जहां पहले उनके काफिले में 12-15 गाड़ियां दिखती थीं, तो वहीं अब इनकी संख्या घटकर 2 हो गई है. पीएम ही नहीं अबतक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नबीन और जेपी नड्डा समेत इन बड़े मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी ईंधन बचत को लेकर अपनी सिक्योरिटी में थोड़ी कटौती की है. 

काफिले में कम होंगी गाड़ियां 

पीएम मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या में 50 प्रतिशत की कटौती की है. उन्होंने अपने मंत्रियों को भी यही करने का आदेश दिया है और हफ्ते में एक दिन  व्हीकल डे और सरकारी बैठकों को 50 प्रतिशत ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है.

 

उन्होंने लोक सेवकों से आग्रह किया कि वे हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. सीएम योगी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या 13 में से घटकार केवल 9 कर दी है. उन्होंने भी अपने मंत्रियों से आग्रह किया कि वे गाड़ियों की रैलियां न निकालों और कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें.  

 

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इन मंत्रियों ने घटाई सिक्योरिटी 

पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने काफिले में कम गाड़ियों की संख्या रखने की बात कही है और साथ ही उन्होंने अपने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से भी ऐसा करने की अपील की है. सीएम ने जनता से भी आग्रह किया है कि वे बस, ऑटो और मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करें. उन्होंने सरकारी-निजि दफ्तरों में फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की सलाह भी दी है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से जरूरत के हिसाब से कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने की बात कही है.

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी आदेश दिया है कि मंत्री अनावश्यक वाहनों का इस्तेमाल न करें.   

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रेल मंत्री ने भी कम की सिक्योरिटी

रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पीएम मोदी की अपील के बाद अपनी सिक्योरिटी में कटौती की है. अब उनके साथ पुलिस पायलट कार नहीं चलेगी. वह बिना सिक्योरिटी एक ही गाड़ी से मंत्रालय जाएंगे. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी बैठक कर आदेश दिया कि उनके साथ ही सभी मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या तत्काल प्रभाव से आधी की जाए, मंत्री और अधिकारी किसी भी तरह के विदेश दौरे नहीं करेंगे. इसके अलावा सीएम ने आदेश दिया कि मंत्री और अधिकारी मेट्रो समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होंगी और ऊर्जा बचाने के लिए अनावश्यक होर्डिंग्स और फ्लेक्स पर कार्रवाई बढ़ाई जाएगी.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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