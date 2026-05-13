काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक...PM मोदी से लेकर मुख्यमंत्रियों ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए?

Leaders Reducing Security After PM Modi Appeals: पीएम मोदी ने अपने भाषण में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की है. इसके बाद खुद पीएम ने अपने काफिले में बड़ा बदलाव करते हुए गाड़ियों की संख्या कम कर दी है. एक तरफ जहां पहले उनके काफिले में 12-15 गाड़ियां दिखती थीं, तो वहीं अब इनकी संख्या घटकर 2 हो गई है. पीएम ही नहीं अबतक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नबीन और जेपी नड्डा समेत इन बड़े मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी ईंधन बचत को लेकर अपनी सिक्योरिटी में थोड़ी कटौती की है.

काफिले में कम होंगी गाड़ियां

पीएम मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या में 50 प्रतिशत की कटौती की है. उन्होंने अपने मंत्रियों को भी यही करने का आदेश दिया है और हफ्ते में एक दिन व्हीकल डे और सरकारी बैठकों को 50 प्रतिशत ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi has reduced his convoy size significantly. Reduction in vehicles was done while maintaining essential security components as per SPG protocol. pic.twitter.com/kuC9OfyAxN Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 13, 2026

उन्होंने लोक सेवकों से आग्रह किया कि वे हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. सीएम योगी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या 13 में से घटकार केवल 9 कर दी है. उन्होंने भी अपने मंत्रियों से आग्रह किया कि वे गाड़ियों की रैलियां न निकालों और कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें.

#WATCH | Delhi: Following Prime Minsiter Narendra Modi's appeal, Union Home Minister Amit Shah also downsized his convoy, reducing it to less than half. Visuals of Union HM leaving his residence. pic.twitter.com/yQQgYGOIlu — ANI (@ANI) May 13, 2026

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इन मंत्रियों ने घटाई सिक्योरिटी

पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने काफिले में कम गाड़ियों की संख्या रखने की बात कही है और साथ ही उन्होंने अपने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से भी ऐसा करने की अपील की है. सीएम ने जनता से भी आग्रह किया है कि वे बस, ऑटो और मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करें. उन्होंने सरकारी-निजि दफ्तरों में फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की सलाह भी दी है.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है। इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। • मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है। • माननीय मंत्री गण, निगम बोर्ड… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 13, 2026

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से जरूरत के हिसाब से कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने की बात कही है.

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण अपील को आत्मसात करते हुए विभागीय कामकाज हेतु वाहनों की… — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 12, 2026

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी आदेश दिया है कि मंत्री अनावश्यक वाहनों का इस्तेमाल न करें.

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रेल मंत्री ने भी कम की सिक्योरिटी

रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पीएम मोदी की अपील के बाद अपनी सिक्योरिटी में कटौती की है. अब उनके साथ पुलिस पायलट कार नहीं चलेगी. वह बिना सिक्योरिटी एक ही गाड़ी से मंत्रालय जाएंगे. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी बैठक कर आदेश दिया कि उनके साथ ही सभी मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या तत्काल प्रभाव से आधी की जाए, मंत्री और अधिकारी किसी भी तरह के विदेश दौरे नहीं करेंगे. इसके अलावा सीएम ने आदेश दिया कि मंत्री और अधिकारी मेट्रो समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होंगी और ऊर्जा बचाने के लिए अनावश्यक होर्डिंग्स और फ्लेक्स पर कार्रवाई बढ़ाई जाएगी.