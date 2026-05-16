सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Fuel Saving Campaign JK: जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने शनिवार को ईंधन बचाने के अभियान के तहत कश्मीर में तांगे की सवारी की. पीएम मोदी की फिजूलखर्ची रोकने की अपील के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित कई बड़े अधिकारियों ने भी वाहनों का उपयोग कम कर इस मुहिम का समर्थन किया है.
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Fuel Saving Campaign JK: जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने शनिवार को चल रहे पेट्रोल बचाओ अभियान के हिस्से के तौर पर कश्मीर में तांगे की सवारी करके ईंधन बचाने और खर्च में कटौती के उपायों को बढ़ावा दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए, मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे गाड़ियों का बेवजह इस्तेमाल कम करें और ईंधन बचाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए परिवहन के पारंपरिक तरीकों को अपनाएं.
शर्मा ने कहा कि तांगे जैसे पारंपरिक परिवहन साधन पेट्रोल की खपत को कम करने में मदद कर सकते हैं और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को भी बचाए रख सकते हैं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे खर्च में कटौती के इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और ईंधन बचाने की पहलों का समर्थन करें. सवारी के दौरान, मंत्री ने कहा कि उन्हें पर्यटन के चरम मौसम में यात्रा के इस पारंपरिक तरीके का अनुभव करके खुशी हुई और उन्होंने जम्मू-कश्मीर आने वाले पर्यटकों का स्वागत किया.
यह पहल पूरे देश में खर्च में कटौती और ईंधन बचाने की उस मुहिम के बीच आई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसाधनों का सही इस्तेमाल करने और बेवजह के खर्च में कमी लाने की अपील के बाद शुरू हुई है.
जम्मू-कश्मीर में, कई विभागों ने पहले ही ईंधन के इस्तेमाल और सरकारी खर्च पर लगाम लगाने के उपाय शुरू कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी इस अभियान के तहत गाड़ियों की आवाजाही कम कर दी है.
Srinagar, Jammu and Kashmir: In response to the Prime Minister’s appeal for austerity and fuel conservation, Minister Satish Sharma travelled on a horse-drawn tonga in Srinagar
(Video credit: Minister Satish Sharma) pic.twitter.com/mftffk0Vxc
— IANS (@ians_india) May 16, 2026
मंत्री की तांगे की ये प्रतीकात्मक सवारी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही, जहां कई यूजर्स ने पर्यावरण जागरूकता, टिकाऊ पर्यटन और कश्मीर की पारंपरिक परिवहन संस्कृति को बढ़ावा देने के इस संदेश की सराहना की है.
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