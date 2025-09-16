Doda Updates: डोडा में विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने कर दी धरपकड़
Doda Violence Updates in Hindi: जम्मू कश्मीर के डोडा में विरोध प्रदर्शन के बाद 300 सोशल मीडिया हैंडल लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे थे. आईपी एड्रेस के आधार पर पुलिस ने उन हैंडल्स को चलाने वाले लोगों की पहचान कर ली है. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:40 PM IST
Jammu Kashmir Police Doda Violence Latest Updates: जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईटी सेल और साइबर सेल ने 300 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इनमें से कई सीमा पार से और कई जम्मू-कश्मीर के विभिन्न ज़िलों से संचालित हो रहे थे. यह कार्रवाई उन ख़ुफ़िया रिपोर्टों के बाद की गई है, जिनमें बताया गया था कि डोडा के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान वहां हुए छोटे पैमाने के विरोध प्रदर्शन का फ़ायदा उठाना चाहता था. इसके लिए पीओके में बैठे आतंक के आकाओं ने क्षेत्र को अस्थिर करना शुरू कर दिया था.

पुलिस ने 300 अकाउंट्स की पहचान की

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि डोडा पुलिस ने किश्तवाड़, रामबन ज़िलों और पुंछ, राजौरी समेत चिनाब और कश्मीर घाटी के अन्य ज़िलों में 3 दिनों के भीतर फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पर लगभग 300 अकाउंट्स की पहचान की है. इन अकाउंट्स पर देश के खिलाफ प्रचार सामग्री फैलाई जा रही थी. साथ ही पुरानी तस्वीरें, फ़र्ज़ी वीडियो और पुराने विरोध प्रदर्शनों के फुटेज में छेड़छाड़ लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया जा रहा था. अब इन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक करवा दिया गया है. 

सूत्रों के मुताबिक, एक राजनीतिक विरोध से शुरु हुआ यह विरोध प्रदर्शन दंगों और हिंसा में बदल गया, जिससे सुरक्षा और ख़ुफ़िया एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बज गई. इसके बाद आईटी और साइबर सेल जल्द ही हरकत में आए और उन्होंने इसके पीछे एक बड़ी साज़िश का पता लगाया, जिसे पीओके में बैठे आतंकी आका संचालित कर रहे थे. जम्मू-कश्मीर में दर्जनों लोग इस दुष्प्रचार के शिकार हुए.

कई भड़काऊ अकाउंट्स की पहचान की गई

हालांकि, जम्मू-कश्मीर सरकार की आईटी टीमों और साइबर सेल ने विभिन्न ज़िलों में इस साज़िश का भंडाफोड़ किया. इनमें से कई संचालकों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए. साथ ही आईटी अधिनियम, 2000 की भड़काने वाली धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गईं.

डोडा के एसएसपी संदीप मेहता ने कहा, 'हमने देखा है कि कई सत्यापित और असत्यापित अकाउंट पुराने वीडियो के साथ-साथ बेहद भड़काऊ सामग्री भी पोस्ट कर रहे हैं. ज़िला प्रशासन ने सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिए पहले ही एक आदेश और एडवाइजरी जारी कर कर रखी है कि ऐसी भड़काऊ सामग्री शेयर न की जाए. ऐसी सामग्री जो हिंसा का कारण बन सकती है या क्षेत्र के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. मैं युवाओं से अनुरोध करता हूं कि इसके पीछे एक साज़िश है और उन्हें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए. कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं, जो शांति भंग करना चाहते हैं, युवाओं को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए. 

11 संदिग्धों से अब भी पूछताछ जारी

उन्होंने बताया कि पुलिस की आईटी सेल ने कानूनी कार्यवाही के लिए सबूत बचाकर रखे हैं. फिलहाल पहचाने गए अकाउंट्स का विवरण गोपनीय रखा गया है. इस मामले में जांच अभी जारी है और सोशल मीडिया हैंडल्स या लोगों का नाम बताने से जांच में बाधा आएगी. हालांकि, एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और साज़िश की जड़ तक पहुंचने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि 81 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया था, जिनमें से 70 को रिहा कर दिया गया है. जबकि 11 अभी भी शक के दायरे में हैं. 

आईटी सेल और पुलिस की कार्रवाई से विरोध प्रदर्शनों को कम करने में मदद मिली है. इलाके में ब्रॉडबैंड सेवा फिर से बहाल हो गई है और स्कूल भी खोल दिए गए हैं. एक ओर, जहाँ कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने युवाओं से राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रभाव का विरोध करने और उनके बहकावे में न आने का आग्रह किया है.

Syed Khalid Hussain

jammu kashmir news

