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'ऑपरेशन टेंपल' का खुलासा: मंदिर, RSS दफ्तर और बड़े शहर निशाने पर! ISI-खालिस्तानी गठजोड़ का खौफनाक प्लान?

Khalistani Terrorists to India: खालिस्तानी आतंकी भारत के अंदर बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में हैं. इसके लिए ISI की मदद से खालिस्तानी नेशनल आर्मी नाम का आतंकी संगठन तैयार किया गया है. इन खालिस्तानी आतंकियों के तार पाकिस्तान, कनाडा और अजरबैजान से भी जुड़ रहे हैं.

Written ByPramod Sharma
Published: Jun 15, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:42 PM IST
'ऑपरेशन टेंपल' का खुलासा: मंदिर, RSS दफ्तर और बड़े शहर निशाने पर! ISI-खालिस्तानी गठजोड़ का खौफनाक प्लान?

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