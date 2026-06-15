Latest Threat from Khalistani Terrorists to India: सुरक्षा एजेंसियां देश के खिलाफ होने वाले एक बड़े हमले को रोकने के लिए मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बनाकर उस होने वाले खतरे को रोकना चाहती है. जिसको अंजाम देने वाले पाकिस्तान, कनाडा, अजरबैजान समेत दूसरे देशों में बैठे हुए है. ये लोग भारत के खिलाफ कम उम्र के लड़कों की एक ऐसी आर्मी तैयार कर रहे है. जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने फुट सोल्जर का नाम दिया है. 17 से 25 साल उम्र के ऐसे लड़के है जिनमे से ज्यादातर लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता है. क्या है ISI और खालिस्तानी नेशनल आर्मी का 'ऑपेरशन टेंपल'. आइए इस बारे में आपको बताते हैं.