48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट, झूमकर बरसेंगे बादल

IMD Weather Alert 30 May 2026: 48 डिग्री की आग के बाद मौसम ने अब यू-टर्न ले लिया है. गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट है. इस दौरान बादल झूमकर बरसेंगे. इसकी वजह से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से इस वीकेंड बड़ी राहत मिलने जा रही है.
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IMD Weather Forecast 30 May 2026: देश में शुक्रवार से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई है. यह मौसम अगले 4 दिनों तक रहने की संभावना है. इसकी वजह से उत्तर भारत समेत देश में गर्मी से लोगों को राहत मिली है. बारिश-बूंदाबांदी की वजह से अधिकतम तापमान में 5 से 10 डिग्री तक कम होने के आसार हैं. गुजरात भी इस बदलते मौसम से प्रभावित रहने वाला है. वहां पर लंबे समय से जारी शुष्क मौसम अब समाप्त होने वाला है.
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, गुजरात समेत देशभर में मौसमी परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं. वहां पर 30 मई से प्री-मानसून बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. आने वाली यह बारिश गुजरात के लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम से राहत देगी. पिछले कई दिनों से गुजरात में तापमान तो अधिक नहीं था, लेकिन नमी के कारण उमस काफी बढ़ गई थी.
दक्षिण-पूर्व राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 30 मई के आसपास पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में बारिश की शुरुआत हो सकती है. इसके बाद 31 मई तक बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ने की संभावना है. 31 मई से 2 जून के बीच पूर्वी गुजरात के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है.
एजेंसियों के अनुसार, जिन जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है. उनमें साबरकांठा, मेहसाणा, गांधीनगर, महिसागर, खेड़ा, दाहोद, पंचमहल, आनंद, अहमदाबाद और वडोदरा शामिल हैं. लंबे समय से सूखे मौसम का सामना कर रहे लोगों के लिए यह बारिश बड़ी राहत लेकर आएगी. वहीं सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. हालांकि इन इलाकों में बारिश की तीव्रता पूर्वी गुजरात की तुलना में कम रहने की संभावना है. आने वाली यह बारिश का दौर न केवल तापमान में गिरावट लाएगा बल्कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन से पहले वातावरणीय परिस्थितियों को भी बेहतर बनाएगा.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है. आज यानी 30 मई को इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. प्री-मानसून गतिविधियों की वजह से 30-31 मई को बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा. आज इसका प्रभाव ज्यादा रहने की संभावना है और आंधी-बारिश का दायरा व तीव्रता दोनों अधिक रह सकते हैं. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है. इस मौसमी बदलाव का असर 1 जून तक जारी रहने का अनुमान है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बारिश और तेज हवाओं की वजह से अगले तीन दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में गर्मी काफी हद तक नियंत्रित रहेगी. दिन का तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है. इससे लोगों को लू और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि 1 जून के बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी और अगले सप्ताह के मध्य तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच सकता है. फिर भी तापमान में बहुत तेज उछाल की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है और अगले सप्ताह तक दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका कम है.
एजेंसी के अनुसार, इस मौसमी प्रभाव की वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है. हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर और पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. कर्नाटक, कोंकण-गोवा और लक्षद्वीप में कहीं-कहीं हल्की बिखरी हुई बारिश संभव है. वहीं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना में लू की स्थिति में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है.
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