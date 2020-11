सरेंडर के बाद आतंकी बोला- जीने का एक मौका मिला, आतकंवाद को बताया 'छलावा'

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के पुलवामा जिले में शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद आत्मसमर्पण करने वाले एक स्थानीय आतंकी ने जीवन जीने का एक और अवसर दिए जाने के लिए पुलिस और सुरक्षाबलों का आभार जताया. साथ ही उसने आतंकवाद के रास्ते पर चलने वालों से इसे छोड़ने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह एक 'छलावा' है.

सितंबर में आतंकी बना था मीर

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के दरांगबल इलाके के निवासी खावर सुल्तान मीर ने पंपोर स्थित लालपोरा में हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों के समक्ष हथियार डाल दिया. मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए थे. मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी में एक आम नागरिक की भी जान चली गई थी जबकि एक अन्य घायल हुआ था. सुरक्षा बलों द्वारा बार-बार अपील किए जाने के बाद मीर ने आत्मसमर्पण किया. वह इसी साल सितंबर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया था.

मुठभेड़ के वक्त किया आत्मसमर्पण

पुलिस की ओर से ट्विटर पर जारी एक वीडियो में मीर एक इमारत के बाहर हथियार थामे हाथ ऊपर उठाए आता दिखाई दे रहा है जबकि एक अन्य वीडियो में वह मुठभेड़ के दौरान आत्मसमर्पण की पेशकश किए जाने को लेकर पुलिस और सुरक्षाबलों का आभार जता रहा है.

#Surrender over #Death!#Success of Police & SFs is that they are getting #misguided youth back. This year has been #successful as they are returning, know well that they are being honorably welcomed: IGP Kashmir @JmuKmrPolice pic.twitter.com/05ngYu4dQb

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 6, 2020