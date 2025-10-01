तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर

तहरीक-ए-हुर्रियत पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने संगठन के हेडक्वॉर्टर को सील कर दिया है. 2023 में संगठन पर लगी पाबंदी के बाद यह एक और बड़ा एक्शन है.
Trending Photos
Tehreek E Hurriyat: बडगाम पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूएपीए) के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अलगाववादी नेता स्वर्गीय सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत का दफ्तर सील कर दिया है. पुलिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि यह दफ्तर श्रीनगर के हैदरपुरा स्थित रहमताबाद इलाके में था.
कुर्क की गई संपत्ति में 1 कनाल 1 मरला जमीन (खसरा नंबर 946, खाता नंबर 306) पर बनी तीन मंजिला इमारत शामिल है. पुलिस के मुताबिक इस इमारत का इस्तेमाल संगठन के मुख्य दफ्तर के तौर पर किया जा रहा था. यह कार्रवाई बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR संख्या 08/2024 से जुड़ी है. पुलिस ने बताया कि पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने और सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही संपत्ति को कुर्क किया गया.
यह भी पढ़ें: श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
पुलिस का कहना है कि यह कदम गैरकानूनी और देशविरोधी गतिविधियों की जांच में अहम साबित होगा. साथ ही यह बडगाम पुलिस के उस संकल्प को दिखाता है जिसके तहत वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है. पुलिस ने साफ किया कि अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
इससे पहले दिसंबर 2023 में गृह मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाया था. मंत्रालय ने कहा था कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और वहां इस्लामी शासन स्थापित करने की गतिविधियों में शामिल है. इसके अलावा संगठन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार से जुड़े होने के आरोप भी लगाए गए थे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.