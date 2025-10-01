Advertisement
trendingNow12943509
Hindi Newsदेश

तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर

तहरीक-ए-हुर्रियत पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने संगठन के हेडक्वॉर्टर को सील कर दिया है. 2023 में संगठन पर लगी पाबंदी के बाद यह एक और बड़ा एक्शन है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Tahir Kamran|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर

Tehreek E Hurriyat: बडगाम पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूएपीए) के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अलगाववादी नेता स्वर्गीय सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत का दफ्तर सील कर दिया है. पुलिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि यह दफ्तर श्रीनगर के हैदरपुरा स्थित रहमताबाद इलाके में था.

कुर्क की गई संपत्ति में 1 कनाल 1 मरला जमीन (खसरा नंबर 946, खाता नंबर 306) पर बनी तीन मंजिला इमारत शामिल है. पुलिस के मुताबिक इस इमारत का इस्तेमाल संगठन के मुख्य दफ्तर के तौर पर किया जा रहा था. यह कार्रवाई बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR संख्या 08/2024 से जुड़ी है. पुलिस ने बताया कि पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने और सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही संपत्ति को कुर्क किया गया.

यह भी पढ़ें: श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का कहना है कि यह कदम गैरकानूनी और देशविरोधी गतिविधियों की जांच में अहम साबित होगा. साथ ही यह बडगाम पुलिस के उस संकल्प को दिखाता है जिसके तहत वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है. पुलिस ने साफ किया कि अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

जून 2023 में लगी थी पाबंदी

इससे पहले दिसंबर 2023 में गृह मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाया था. मंत्रालय ने कहा था कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और वहां इस्लामी शासन स्थापित करने की गतिविधियों में शामिल है. इसके अलावा संगठन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार से जुड़े होने के आरोप भी लगाए गए थे.

जून 2024 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गठित एक न्यायाधिकरण ने इस प्रतिबंध को बरकरार रखा. अब बडगाम पुलिस के जरिए संगठन के दफ्तर को कुर्क किए जाने के बाद सरकार की कार्रवाई और भी मजबूत मानी जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के कदम इलाके में शांति बनाए रखने और देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Badgam

Trending news

खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
rss news
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
;