/कश्मीर में मंडरा रहा ‘महाविनाश’ का खतरा! 5 ग्लेशियर झीलें हाई रिस्क पर, भूकंप से फूट सकता है पानी का सैलाब

नेपाल में हुई भारी तबाही ने जम्मू कश्मीर में चिंता और बढ़ा दी है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जम्मू-कश्मीर पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, वरना GLOF (ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़) और सिस्मिक जोन 5.1 में होने के कारण यहां और भी भयानक आपदा आ सकती है जो नेपाल से ज्यादा खतरनाक हो सकती है.
नेपाल में हुई भारी तबाही को देखने के बाद, जम्मू-कश्मीर के ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होने और सिस्मिक जोन 5.1 में आने की वजह से विशेषज्ञ और रिसर्चर और ज्यादा मुखर हो गए हैं. उन्होंने ग्लेशियर झील के फटने और बाढ़ से बढ़ते खतरों को कम करने के लिए तुरंत रणनीतिक योजना बनाने और आपदा की तैयारी करने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो इस इलाके को नेपाल से भी ज्यादा भयानक तबाही का सामना करना पड़ सकता है.
रिसर्चों में जम्मू-कश्मीर में ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर झीलों और अस्थिर जमीन से बढ़ते खतरों पर जोर दिया गया है. रिसर्चर ने चेतावनी दी है कि ग्लेशियर झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF), भूस्खलन या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और जरूरी बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ सकता है.
हाल के सर्वे डेटा के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 155 ग्लेशियर झीलों का GLOF से जुड़े खतरों के लिए आकलन किया गया है, जिनमें से पांच को बहुत ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है. इनमें ब्रमसार, चिरसार, नंडकोल, गंगाबल और भागसार झीलें शामिल हैं, जो गांदरबल, कुलगाम, किश्तवाड़ और डोडा जैसे इलाकों के ऊंचे हिस्सों में मौजूद हैं.
एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि बर्फ या चट्टान गिरने, भूस्खलन, झील के जलस्तर में तेजी से बदलाव या प्राकृतिक बांधों के टूटने से झील फट सकती है और भारी मात्रा में पानी निचले इलाकों में बह सकता है. ऐसी घटना से हजारों इमारतों, बड़े पुलों, सड़कों और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे, जिसमें महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं, को नुकसान पहुंच सकता है.
सीनियर रिसर्चर और पर्यावरणविद् एजाज रसूल ने कहा,'हमारे पास श्रीनगर और पूरे कश्मीर इलाके में ऐसी कई झीलें हैं, जिनमें ऊंचे इलाकों में मौजूद कौसर झील और गंगाबल झील शामिल हैं. हमारे पास शेषनाग और गंगाबल जैसी झीलें भी हैं, जो श्रीनगर और कश्मीर इलाकों के काफी करीब हैं. इसके अलावा, पूरे हिमालय में ज्यादा ऊंचाई पर कई पहाड़ी झीलें हैं. नेपाल में जैसी तबाही हुई थी, वैसी ही यहां भी हो सकती है.'
वैज्ञानिकों ने बताया है कि नेपाल में, बर्फ का एक हिस्सा ग्लेशियर झील में गिर गया, जिससे पानी का एक बहुत बड़ा और तेज बहाव पैदा हुआ जो पांच मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा उठ गया. इस घटना में जान-माल का भारी नुकसान हुआ. इस घटना ने जम्मू-कश्मीर पर भी ध्यान खींचा है क्योंकि ऊंचे हिमालयी इलाकों में ग्लेशियर वाली झीलों और ग्लेशियरों के पिघलने के मामले में यह इलाका भी कुछ वैसी ही स्थिति का सामना कर रहा है.
उन्होंने आगे बताया कि ऐसी घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अधिकारियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है. ऐसे संकट से निपटने की योजनाएं बनानी होंगी और बचाव के उपाय करने होंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी आपदा को रोका जा सकता है या उसके असर को कम किया जा सकता है. साथ ही, कार्रवाई के लिए स्पष्ट तरीके भी तैयार करने होंगे ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए जरूरी कदमों की जानकारी पहले से हो.
रिसर्चर्स ने इस इलाके में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर भी चिंता जताई है. उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर में लगभग 18000 ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जबकि ग्लेशियर वाली कई झीलें तेजी से फैल रही हैं, जिससे उनके स्थिर रहने को लेकर चिंता बढ़ रही है. यह खतरा दक्षिण और मध्य कश्मीर, लद्दाख, किश्तवाड़ और डोडा के कुछ हिस्सों में ज्यादा है, जहां ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर सिस्टम, खड़ी ढलानें और संवेदनशील बस्तियां व बुनियादी ढांचे एक साथ मौजूद हैं. इन इलाकों की भूकंपीय स्थिति भी खतरे को और बढ़ा देती है. जम्मू-कश्मीर भूकंप के लिहाज से ज्यादा जोखिम वाले जोन में आता है, जिसका मतलब है कि एक जोरदार भूकंप से भूस्खलन हो सकता है या ग्लेशियर वाली झीलें और प्राकृतिक बांध अस्थिर हो सकते हैं, जिससे एक के बाद एक कई आपदाएं आ सकती हैं और निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है.
रिसर्चर और पर्यावरणविद् एजाज रसूल ने कहा.'पहले हमें जोन V में रखा गया था और अब हमें जोन 5.1 में रखा जा रहा है. यह एक नई कैटेगरी है जो उन इलाकों के लिए बनाई गई है जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है. अनुमान है कि जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग 8 हो सकती है. अगर ऐसा भूकंप आता है, तो यह एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता है. जहां तक ग्लेशियर और ग्लेशियल झीलों की बात है, तो एक जबरदस्त भूकंप से इनमें से कुछ झीलें अस्थिर हो सकती हैं या टूट सकती हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी नदियों और नालों के जरिए निचले इलाकों में बह सकता है. हम एक बेहद दुखद स्थिति का सामना कर सकते हैं और नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. यही समय है कि हम बचाव के उपाय करें, सही नीतियां बनाएं और उन्हें ठीक से लागू करें ताकि हम ऐसी आपदाओं के असर को कम कर सकें. हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा बड़ा भूकंप न आए, लेकिन हमें इस संभावना के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए.'
हाल ही में हुए एक आकलन में जम्मू-कश्मीर में लगभग 43000 वर्ग किलोमीटर इलाके की पहचान की गई है जहां भूस्खलन (लैंडस्लाइड) का खतरा है. इससे आपदा प्रबंधन अधिकारियों के सामने मौजूद चुनौती का पता चलता है.