बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया 'महा-प्लान'; ऐसे जीतेगी चुनावी रण

BJP strategy for West Bengal Assembly Elections 2026: बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी ला दी है. पार्टी चाहती है कि दिसंबर से ही राज्य में जोरदार चुनावी माहौल बनाया जाए. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति वाली बड़ी रैलियों की योजना तैयार की जा रही है. शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, अगले महीने से हर महीने कम से कम दो विशाल जनसभाएं होंगी. इनमें एक में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और दूसरी में गृह मंत्री. बीजेपी नेताओं का कहना है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, रैलियों की संख्या बढ़ाकर अभियान को और तीव्र किया जाएगा.

बंगाल में सुनियोजित तरीके से अभियान चलाएगी बीजेपी

राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य इन रैलियों की संभावित तिथियों और स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए इस सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं. पार्टी की कोशिश है कि रैलियां ऐसी जगहों पर हों, जहां से एक साथ कई जिलों तक संदेश पहुंचे. बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार चुनावी अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए राज्य को पार्टी के पांच संगठनात्मक जोनों में विभाजित किया गया है ताकि हर क्षेत्र में अलग रणनीति के साथ सघन प्रचार किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

'2024 में ओडिशा, 2025 में बिहार और 2026 में बंगाल'

एनडीए की बिहार में मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं ने नारा दिया है - '2024 में ओडिशा, 2025 में बिहार और 2026 में बंगाल.' राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी और शाह की जल्द शुरू होने वाली रैलियां केवल राजनीतिक उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं होगी. असल में केंद्रीय नेतृत्व बंगाल चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहा है. ऐसा करके पार्टी बंगाल में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है.

डिजिटल अभियान पर पार्टी दे रही जोर

जमीनी प्रचार के साथ-साथ बीजेपी इस बार डिजिटल अभियान पर भी व्यापक रूप से ध्यान दे रही है. इसी उद्देश्य से हाल ही में बंगाल के लिए एक नई वेबसाइट namoyavawarriors.com लॉन्च की गई है. इस वेबसाइट के जरिए वे लोग, जो बीजेपी के डिजिटल अभियान से जुड़ना चाहते हैं, आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते हैं. वेबसाइट में बताया गया है कि डिजिटल अभियान का मकसद राज्य में सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया स्थापित करना, कॉलेजों रैगिंग-मुक्त माहौल बनाना, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक लगाना और प्रवेश के दौरान कटमनी जैसी समस्याओं को समाप्त करना है.

चुनाव से पहले ही अभियान को दे रही धार

बीजेपी का दावा है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए राज्य में नए निवेश, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. पार्टी का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे उन्हें नौकरी की तलाश में राज्य से बाहर न जाना पड़े. कुल मिलाकर, बीजेपी बंगाल चुनाव से काफी पहले ही अपने अभियान को धार देने में जुट गई है. उसका लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति को पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ दिया जाए.

(एजेंसी IANS)