Advertisement
trendingNow13015842
Hindi Newsदेश

बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया 'महा-प्लान'; ऐसे जीतेगी चुनावी रण

West Bengal Assembly Elections 2026: बिहार असेंबली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जोश से लबरेज है. अब उसने पश्चिम बंगाल फतह करने के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. इस प्लान में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लीड भूमिका में रहेंगे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 12:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया 'महा-प्लान'; ऐसे जीतेगी चुनावी रण

BJP strategy for West Bengal Assembly Elections 2026: बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी ला दी है. पार्टी चाहती है कि दिसंबर से ही राज्य में जोरदार चुनावी माहौल बनाया जाए. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति वाली बड़ी रैलियों की योजना तैयार की जा रही है. शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, अगले महीने से हर महीने कम से कम दो विशाल जनसभाएं होंगी. इनमें एक में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और दूसरी में गृह मंत्री. बीजेपी नेताओं का कहना है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, रैलियों की संख्या बढ़ाकर अभियान को और तीव्र किया जाएगा.

बंगाल में सुनियोजित तरीके से अभियान चलाएगी बीजेपी

राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य इन रैलियों की संभावित तिथियों और स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए इस सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं. पार्टी की कोशिश है कि रैलियां ऐसी जगहों पर हों, जहां से एक साथ कई जिलों तक संदेश पहुंचे. बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार चुनावी अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए राज्य को पार्टी के पांच संगठनात्मक जोनों में विभाजित किया गया है ताकि हर क्षेत्र में अलग रणनीति के साथ सघन प्रचार किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

'2024 में ओडिशा, 2025 में बिहार और 2026 में बंगाल'

एनडीए की बिहार में मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं ने नारा दिया है - '2024 में ओडिशा, 2025 में बिहार और 2026 में बंगाल.' राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी और शाह की जल्द शुरू होने वाली रैलियां केवल राजनीतिक उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं होगी. असल में केंद्रीय नेतृत्व बंगाल चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहा है. ऐसा करके पार्टी बंगाल में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है.

डिजिटल अभियान पर पार्टी दे रही जोर

जमीनी प्रचार के साथ-साथ बीजेपी इस बार डिजिटल अभियान पर भी व्यापक रूप से ध्यान दे रही है. इसी उद्देश्य से हाल ही में बंगाल के लिए एक नई वेबसाइट namoyavawarriors.com लॉन्च की गई है. इस वेबसाइट के जरिए वे लोग, जो बीजेपी के डिजिटल अभियान से जुड़ना चाहते हैं, आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते हैं. वेबसाइट में बताया गया है कि डिजिटल अभियान का मकसद राज्य में सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया स्थापित करना, कॉलेजों रैगिंग-मुक्त माहौल बनाना, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक लगाना और प्रवेश के दौरान कटमनी जैसी समस्याओं को समाप्त करना है.

चुनाव से पहले ही अभियान को दे रही धार

बीजेपी का दावा है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए राज्य में नए निवेश, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. पार्टी का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे उन्हें नौकरी की तलाश में राज्य से बाहर न जाना पड़े. कुल मिलाकर, बीजेपी बंगाल चुनाव से काफी पहले ही अपने अभियान को धार देने में जुट गई है. उसका लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति को पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ दिया जाए.

(एजेंसी IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

west bengal news in hindiWest Bengal Assembly Elections 2026

Trending news

'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
Maharashtra politics
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
Naman Syal
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
Supreme Court
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
CJI
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता