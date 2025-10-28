नौकरियों क्यों नहीं दी, लोगों के लिए क्यों नहीं लड़े...पार्टी के नेता ने ही CM उमर से पूछे तीखे सवाल

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन दिनों अपने ही पार्टी के सीनियर नेता के सवालों से घिरे हुए हैं. सांसद और दिग्गज नेता रूहुल्लाह ने उमर से तीखे सवाल पूछे हैं.
Trending Photos
Kashmir News: नेशनल कांफ्रेंस के सीनियर नेता और श्रीनगर-बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी के अंदरूनी तनाव के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया. यह खाई तब और चौड़ी हो गई जब सांसद रूहुल्लाह ने अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर में हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई, राज्य का दर्जा बहाल करने, सांस्कृतिक पहचान और रोजगार पैदा करने जैसे मुद्दों को ठीक से न संभालने के लिए सीएम उमर की आलोचना की.
रूहुल्लाह ने खुद को एक मुखर आलोचक के रूप में स्थापित किया है और नेतृत्व पर जन संघर्षों पर व्यक्तिगत अहंकार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है. मेहदी ने उमर को जवाब देते हुए कहा,'वे इसे व्यक्तिगत बना रहे हैं. अगर वे अहंकार के आधार पर लड़ना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं लेकिन उन्हें मेरे सवालों का जवाब देने दीजिए.' उन्होंने कहा कि कश्मीर अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है और सवाल किया कि पार्टी ने जेलों में बंद युवाओं को क्यों छोड़ दिया, नौकरियां देने में नाकाम रही और हमारी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक पहचान पर हमलों के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी.
रूहुल्लाह ने जोर देकर कहा कि उनकी वफादारी उन लोगों के प्रति है जिन्होंने उन्हें वोट दिया, न कि पार्टी के नेताओं के प्रति. उन्होंने कहा,'लोगों ने विश्वास और स्पष्टता के लिए वोट दिया, सुविधा के लिए नहीं.' उन्होंने तर्क दिया कि श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस की जीत सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह की वजह से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के कारण हुई है. उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस नेतृत्व की अपने चुनावी वादों से मुकरने के लिए आलोचना की.
मेहदी ने उमर से सवाल किए
हमारे हजारों लोग जेलों में हैं, क्या उन्हें (नेशनल कॉन्फ्रेंस) उनके पते भी पता हैं? उन्हें क्यों छोड़ दिया?
हमने पांच साल के लिए एक लाख नौकरियों का वादा किया था, 20 हज़ार नौकरियाँ कहाँ हैं?"
हमारे धर्म और संस्कृति पर हमला हो रहा है, हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हमने पहचान के संघर्ष को शॉल और गुलदस्ते के लिए बेच दिया?
क्या हमें सबसे पहले सम्मान, पहचान और स्वायत्तता के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? कश्मीर की गरिमा के लिए लड़ने का वादा कहां है?
इससे पहले उमर ने आगामी बडगाम उपचुनाव में जेकेएनसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने से रूहुल्लाह के इनकार पर टिप्पणी की. उमर ने कहा कि उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रचार के लिए बहुत सारे लोग हैं और वे किसी पर दबाव नहीं डालेंगे. रूहुल्लाह और वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ अहमद के बीच तुलना को खारिज करते हुए उमर ने कहा,'मियां साहब और उनकी (रूहुल्लाह) कोई तुलना नहीं है. आप मियां साहब की तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं? आगा रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ में जमीन-आसमान का अंतर है.'
रूहुल्लाह का शिया वोटर्स में खासी पैठ है. पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में जेकेएनसी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में उनका बड़ा हाथ बताया जाता है. हालांकि उनके इस कदम से चुनावों से पहले आंतरिक कलह का खतरा है. विश्लेषक इसे 'विवेक की राजनीति' (रुहुल्लाह) और 'व्यावहारिकताv (उमर) के बीच की लड़ाई मान रहे हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.