'खरगे की उम्र नहीं, राहुल गांधी काम नहीं कर पा रहे', कांग्रेस पार्टी से निकाले गए मोहम्मद मोकिम का आया पहला बयान, जानें पूरा विवाद

Ex-MLA Mohammed Moquim first reaction after Congress expelled: ओडिशा कांग्रेस में बड़ा बवाल मचा है जबसे पूर्व विधायक और सीनियर नेता मोहम्मद मोकिम ने सोनिया गांधी को एक पांच पेज का पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर तीखा हमला बोला था. मोकिम ने कहा था कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है और बड़े बदलाव की जरूरत है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र (83 साल) का हवाला देते हुए कहा कि उम्र उनके पक्ष में नहीं है और वो युवाओं से जुड़ नहीं पा रहे. साथ ही राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए कि वो तीन साल से मिले नहीं और लीडरशिप डिलीवर नहीं कर पा रही. ओडिशा में पार्टी छह बार हारी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार हार का सामना कर रही है.

कौन हैं मोकिम? कांग्रेस ने जिन्हें पार्टी से निकाला

मोकिम कटक-बाराबती से पूर्व विधायक हैं और उनकी बेटी सोफिया फिरदौस मौजूदा विधायक हैं. पत्र में उन्होंने ओडिशा पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास पर भी निशाना साधा था, कहा था कि वो खुद चुनाव नहीं जीत पाते फिर भी अध्यक्ष बने हुए हैं.

कांग्रेस का एक्शन: पार्टी से निकाला बाहर

पत्र लिखने के कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस हाईकमान ने सख्त कदम उठाते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने मोकिम को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया था जिसकी वजह पार्टी विरोधी गतिविधियां बताई गई. ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटिस जारी कर कहा कि AICC ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. कई न्यूज सोर्स के मुताबिक, पार्टी में खुलेआम लीडरशिप पर सवाल उठाना अनुशासनहीनता माना गया.

निकाले जाने के बाद मोकिम का पहला बयान

निकाले जाने के बाद मोकिम ने IANS को इंटरव्यू दिया और अपनी बात पर कायम रहे.उन्होंने कहा, "मुझे निकाल दिया गया, लेकिन मैंने जो लिखा वो सच था. पार्टी चुनाव पर चुनाव हार रही है. खरगे चीजें ठीक नहीं कर पा रहे और राहुल गांधी डिलीवर नहीं कर पा रहे. बदलाव जरूरी है, वरना पार्टी सिकुड़ जाएगी." मोकिम ने प्रियंका गांधी को आगे लाने का सुझाव दोहराया और कहा कि युवा नेताओं जैसे सचिन पायलट, डीके शिवकुमार को मौका मिलना चाहिए. छह महीने पहले राहुल गांधी से मीटिंग का जिक्र करते हुए बोले, "ओडिशा में पार्टी ठीक नहीं चल रही, बदलाव चाहिए." मोकिम ने कहा कि उनका मकसद पार्टी में सुधार था, कोई दुश्मनी नहीं है. आगे की योजना पर बोले, "समय चाहिए, सलाहकारों से बात कर फैसला लूंगा.