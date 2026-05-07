DNA: ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, एक साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा?

Operation Sindoor: ठीक एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया था. अगर भारत की जमीन पर आतंकी हमला हुआ तो हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के किसी कोने में सुरक्षित नहीं रहेंगे. लेकिन लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने वाली मिसाइल का परीक्षण पूरी दुनिया में भारत के हर दुश्मन के लिए संदेश होगा.

कहीं भी बच नहीं पाएगा दुश्मन

भारत पर हमला करने वाला दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा. आज आपको जानना चाहिए इस मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कहां तक पहुंची है. ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत ने 50 हजार जवानों की अलग ड्रोन फोर्स के गठन से जुड़ी बड़ी जानकारियां दी हैं.

आज आपको जानना चाहिए इस फोर्स का गठन करके भारत आधुनिक युद्धों के स्वरूप को कैसे पूरी तरह बदलने की तैयारी कर चुका है.आपको याद होगा पहलगाम अटैक के बाद हमने पाकिस्तान के झंडे को टीवी स्क्रीन पर फाड़ा था. हमने उस दिन के बाद से पाकिस्तान की सेना को आतंकी सेना कहने की शुरूआत की थी. आज हम अपने एक साल पुराने दावे का बिल्कुल नया सबूत भी दिखाएंगे, जो पाकिस्तान से आया है . इसमें पाकिस्तान के नेता मान रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और आतंकियों की सेना एक ही है.

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इतिहास रचने को तैयार अग्नि-6

इस ट्रेलर की पूरी पिक्चर हम आपको आगे बताएंगे.लेकिन उससे पहले आपको भारत के अग्नि 6 वाले पराक्रम की तैयारियों से जुड़ी खबर के बारे में जानना चाहिए. इसके दो बड़े संकेत सामने आए हैं. बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया , अपने पोस्ट में बीजेपी ने कहा, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता और MIRV तकनीक के साथ अग्नि-6 इतिहास रचने के लिए तैयार है. यह मिसाइल भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाएगी और हमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा करेगी.

भारत ने जारी किया NOTAM

बीजेपी का पोस्ट कह रहा है कि MIRV तकनीक के साथ अग्नि-6 इतिहास रचने के लिए तैयार है. दूसरी तरफ भारत ने 6 मई से 9 मई तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एयरस्पेस को प्रतिबंधित करते हुए एक NOTAM यानी Notice to Airmen जारी किया है. NOTAM का इस्तेमाल पायलटों को उड़ान सुरक्षा को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की जानकारी देने के लिए किया जाता है. ऐसे NOTAM अक्सर किसी मिसाइल या दूसरे हथियारों के परीक्षण या युद्धाभ्यास के दौरान जारी किए जाते हैं.

ये खबर इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज से सिर्फ 7 दिन पहले डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत से अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण से जुड़ा सवाल पूछा गया था. उनसे जानने की कोशिश की गई थी. भारत इसका परीक्षण कब करेगा.

टेस्ट के तैयार है अग्नि-6

समीर वी कामत ने साफ साफ कहा कि डीआरडीओ 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण के लिए तैयार है.उसे सिर्फ सरकार की अनुमति का इंतजार है. डीआरडीओ प्रमुख के इस बयान से पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई थी.पाकिस्तान ने इस बयान के बाद दुनिया भर में प्रोपेगैंडा करना भी शुरू कर दिया था. लेकिन अब बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट और बंगाल की खाड़ी में जारी नोटम को अग्नि 6 के परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है.

अब समझिए पाकिस्तान समेत भारत के सभी दुश्मनों के लिए क्यों यह बहुत बड़ा सदमा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है. अग्नि 6 के सफल परीक्षण से भारत क्षेत्रीय परमाणु शक्ति से दुनिया के किसी भी हिस्से तक मार करने वाली परमाणु ताकत बन जाएगा.

अमेरिका तक हो जाएगी पहुंच

अग्नि 6 की रेंज 10 हजार किलोमीटर से 12 हजार किलोमीटर तक बताई जा रही है. यानी इसके सफल परीक्षण से भारत की रेंज में पूरा चीन पूरा यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा.

इसके अलावा पूरे रूस और उत्तरी अमेरिका तक भारत की रणनीतिक पहुंच हो जाएगी. यानी भारतीय मिसाइल की रेंज में लगभग पूरी दुनिया आ जाएगी.

अग्नि 6 की सबसे खतरनाक क्षमता इसकी MIRV तकनीक है. MIRV तकनीक वाली मिसाइल के अंदर कई परमाणु वॉरहेड मौजूद होते हैं.मिसाइल इन सभी वॉरहेड को अंतरिक्ष तक लेकर जाती है. अंतरिक्ष में ये वॉरहेड्स अलग हो सकते हैं. इसके बाद ये वॉरहेड हाइपरसोनिक स्पीड के साथ पृथ्वी के वातावरण में वापस लौटते हैं. फिर अलग-अलग टारगेट को हिट करते हैं. इसका मतलब अग्नि 6 के जरिए एक ही लॉन्च में अलग-अलग शहर, अलग-अलग सैन्य ठिकाने, अलग-अलग दिशाओं में कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है.

दुश्मन कभी पकड़ नहीं पाएगा

इसके अलावा अग्नि 6 की हाइपरसोनिक स्पीड एक बार लॉन्च होने के बाद इसको नष्ट किए जाने की आशंका को लगभग असंभव बना देती है.

रिपोर्टस के मुताबिक अपनी लॉन्चिंग के बाद जब ऐसी मिसाइल के वारहेड वापस पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो इसकी रफ्तार 20 मैक से 24 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 24 गुना तक ज्यादा होती है. इतनी रफ्तार वाले वॉरहेड को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है.

इसके अलावा अग्नि 6 MaRV तकनीक से भी लैस है. इस तकनीक से लैस वॉरहेड जब अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की ओर आते हैं. तो सीधी लाइन में नहीं चलते. ये रास्ते में दिशा बदल सकते हैं, जिगजैग मूवमेंट कर सकते हैं. अचानक मुड़ सकते हैं.

सोचिए भारत की अग्नि 6 मिसाइल के वॉरहेड को नष्ट करने के लिए दुश्मन कोई उन्नत मिसाइल भेजे लेकिन वॉरहेड अपना रास्ता ही बदल ले. तो उसे इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए कहा जा रहा है दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसके हमले को नहीं रोक सकता.

विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में इसका सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाला नेवल वैरियंट भी आ सकता है. मतलब भारत अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइल को दुनिया में कहीं भी छिपाकर तैनात कर सकता है.

इससे अगर कोई दुश्मन भारत पर पहले परमाणु हमला कर दे तो भी भारत के पास जवाबी हमला करने की क्षमता बची रहेगी. यही किसी परमाणु शक्ति की असली सुरक्षा होती है. ताकि दुश्मन किसी भी सूरत में हमला करने की हिम्मत ना कर पाए.

इस तरह की तकनीक फिलहाल अमेरिका, रूस,चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास मौजूद है.भारत अग्नि 6 के साथ इस क्लब में शामिल हो जाएगा. ये तकनीक हमला करने से ज्यादा किसी भी देश की सुरक्षा की गारंटी होती है. क्योंकि इस तकनीक से लैस देश पर कोई भी देश हमला करने की हिम्मत नहीं करता.

पाकिस्तान के लिए तो ब्रह्मोस ही काफी

शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है. लेकिन इसकी रेंज भी सिर्फ 2 हजार 750 किलोमीटर है. भारत के पास पहले से अग्नि 5 जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 5 से 7 हजार किलोमीटर है. वैसे भी पाकिस्तान को कुचलने के लिए भारत को इतनी लॉन्ग रेंज की उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ब्रह्मोस ही काफी है. लेकिन अग्नि 6 का सफल परीक्षण किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव साबित होगा.

अग्नि 6 के परीक्षण का डर दुश्मनों के दिल में बैठा होगा. लेकिन भारत अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए एक और नई फोर्स बना रहा है. आज इस नई फोर्स की खबर भी भारत के दुश्मनों को बेचैन करेगी. आधुनिक युद्धों में ड्रोन की उपयो​गिता और सफलता को देखते हुए भारत ने एक ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला किया है. आने वाले कुछ वर्षों में इस फोर्स के हर भारतीय सैनिक के पास अपना ड्रोन होगा. अलग ड्रोन फोर्स का विचार पिछले वर्ष तब सामने आया था जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने करीब 1,000 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी.

बनाई जाएगी ड्रोन फोर्स

उसका उद्देश्य भारत की एयर डिफेंस प्रणाली की कमजोरियां पहचानना और महंगे मिसाइल सिस्टम का उपयोग करवाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाना था. अब ईरान युद्ध में ड्रोन का उपयोग देखकर इस फैसले को और तेजी से लागू किया जा रहा है. भारत के लिए ये ड्रोन फोर्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगली बार किसी बड़े युद्ध में ऐसे ड्रोन से सामना हो सकता है. जिनको जाम नहीं किया जा सकेगा. ये ड्रोन बगैर जीपीएस के चलेंगे.

ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक समर्पित ड्रोन फोर्स की तैयारी की जा रही है. भविष्य के किसी भी सैन्य अभियान में ये फोर्स सबसे पहले कार्रवाई करने वाली ताकत बनेगी.आज आपको भारत की नई ड्रोन फोर्स की ताकत और इसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना चाहिए.

भारतीय सेना के मुताबिक ड्रोन फोर्स के लिए फिलहाल 50,000 सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

ट्रेनिंग में तेजी लाने के लिए अगले 3 साल में भारतीय सेना 15 नए हाई-टेक ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बनाएगी.

जहां सैनिकों को वर्चुअल रियलिटी की मदद से बिल्कुल असली युद्ध जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी.

यह फोर्स इंटेलिजेंस, निगरानी और सटीक हमलों तीनों भूमिकाओं में काम करेगी.

2027 तक भारतीय सेना की योजना हर कोर को 8 हजार से 10 हजार तक ड्रोन देने की योजना है.

भारतीय सेना के 14 कोर हैं.इससे भारतीय सेना में 1 लाख ड्रोन का नेटवर्क तैयार हो जाएगा.

फिलहाल भारतीय सेना की हर बटालियन में अश्नी प्लाटून की तैनाती शुरू कर दी गई है.

अश्नी प्लाटून 20 से 25 सैनिकों की विशेष ड्रोन यूनिट होती है.

इस प्लाटून के सैनिक ड्रोन से निगरानी और हमला करने में ट्रेंड होते हैं.

इसके अलावा भारतीय सेना ने आधुनिक युद्धों के लिए नई भैरव बटालियन तैयार की है. इसमें शामिल हर सैनिक ड्रोन ट्रेंड होगा.

भविष्य में BSF और ITBP जैसे सुरक्षा बलों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर तैनात है. जबकि ITBP चीन से लगते बॉर्डर पर तैनात रहती हैं.

बॉर्डर में ड्रोन गतिविधियां बढ़ने की वजह से BSF और ITBP को भी ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी.

भारतीय सेना की स्पेशल ड्रोन फोर्स का तैयारी इसलिए भी तेजी से पूरी हो रही है क्योंकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन आत्मनिर्भरता हासिल की है. 2015 में भारत के पास 15 प्रतिशत मेड इन इंडिया ड्रोन थे. लेकिन अब भारतीय सेना में स्वदेशी ड्रोन का आंकड़ा 72 प्रतिशत हो गया है.भारत में तैयार ड्रोन ग्रेनेड गिरा सकते हैं. आत्मघाती हमला कर सकते हैं. इसके अलावा दुश्मन के बंकर या सैन्य वाहनों को नष्ट कर सकते हैं. आने वाले किसी भी युद्ध में भारतीय सेना बिना ​किसी नुकसान के ​ड्रोन्स से दुश्मन पर और बड़े हमले करेगी. भारतीय सेना इसके अलावा दुश्मन के ऐसे किसी ड्रोन हमले से निपटने के लिए लेजर आधारित एंटी ड्रोन हथियारों पर तेजी के काम कर रही है.

पाकिस्तानी सेना आतंकियों की हमदर्द

एक तरफ भारत लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है. अग्नि 6 जैसी विनाशकारी मिसाइलों के परीक्षण की तैयारी की जा रही है. ड्रोन फोर्स बनाई जा रही है. दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो अपनी सेना के आतंकी होने का सबूत दे रहा है. पाकिस्तान के नेता आतंकियों से हमदर्दी दिखाने के लिए खुलकर बता रहे हैं. किस तरह उनके देश की आतंकी सेना खुलकर आतंकियों को गले लगाती है. हमने आपको इस विश्लेषण की शुरुआत में बताया था कि पहलगाम अटैक के बाद हम पाकिस्तान की सेना को एक मुल्क की नहीं बल्कि आतंकी सेना मानते हैं.उसे आतंकी सेना कहकर पुकारते हैं. अब पाकिस्तान ने खुद सबूत दिया है. जी न्यूज़ जो कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है.

आज हर भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल का जश्न मना रहा है. भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है. लेकिन पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा और जैश के उन आतंकियों से हमदर्दी दिखाई जा रही है जो भारतीय सेना के हमले में मारे गए. पाकिस्तान के रावलपिंडी में लश्कर आतंकियों से हमदर्दी दिखाते हुए एक सभा आयोजित की गई और इसी सभा में पाकिस्तान के नेता क्या बता रहे हैं, जानते हैं आप. वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का कितना सम्मान करती है. ग्लोबल आतंकी संगठनों के आतंकियों की मैय्यतों को कंधा देती है.इसीलिए पहलगाम पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाली आतंकियों को ट्रेनिंग देनी वाली, भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाने वाली और आतंकियों की मैय्यत को वर्दी पहनकर कंधा देने वाली पाकिस्तान को हम आतंकी सेना कहते हैं, और आगे भी कहते रहेंगे.