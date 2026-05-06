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अग्निमित्रा पॉल को बुलाया गया दिल्‍ली, बंगाल में लागू होगा दिल्‍ली मॉडल?

Agnimitra Paul: ये चर्चा चल निकली है कि बीजेपी की फायरब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल को दिल्‍ली में पार्टी हाईकमान ने मिलने के लिए बुलाया है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 06, 2026, 08:51 AM IST
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अग्निमित्रा पॉल को बुलाया गया दिल्‍ली, बंगाल में लागू होगा दिल्‍ली मॉडल?

West Bengal Election 2026: बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि वहां पार्टी मुख्‍यमंत्री किसे बनाएगी? भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले और पिछले कई वर्षों से बंगाल में बीजेपी का चेहरा रहे सुवेंदु अधिकारी की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है लेकिन इस बीच मीडिया में ये चर्चा चल निकली है कि बीजेपी की फायरब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल को दिल्‍ली में पार्टी हाईकमान ने मिलने के लिए बुलाया है. इस खबर के साथ ही वो सीएम रेस को लेकर सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, शामिक भट्टाचार्य, रूपा गांगुली के नामों की फेहरिस्‍त में शामिल हो गई हैं. 

उनकी दावेदारी के पक्ष में कई बातें निकलकर आ रही हैं. पहली बात तो ये कि बीजेपी ने इस चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. दूसरी तरफ टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने रिजाइन नहीं करने का ऐलान करके स्‍पष्‍ट कर दिया है कि आने वाले समय में वो सड़क पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी. इन सबको देखते हुए बीजेपी, बंगाल में दिल्‍ली वाले फॉर्मूले को आजमा सकती है. यानी जिस तरह दिल्‍ली में रेखा गुप्‍ता को सीएम की कमान दी गई तो उसी तर्ज पर बंगाल में अम्निमित्रा पॉल को कमान क्‍यों नहीं दी जा सकती? 

अग्निमित्रा पॉल ने इस बार चुनाव बंगाल में सबसे अधिक वोटों से आसनसोल दक्षिण सीट से जीता है. उससे पहले जब चुनाव चल रहे थे और अमित शाह संकल्‍प पत्र जारी करने जब बंगाल गए थे तो पॉल ने ही मंच का संचालन किया था. सिर्फ इतना ही नहीं पीएम मोदी की आसनसोल में सभा के दौरान मंच का संचालन भी अग्निमित्रा ने किया था. इसको भी पार्टी में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है.

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2019 में बीजेपी को ज्‍वाइन करने वालीं अम्निमित्रा 2021 में सायोनी घोष को हराकर पहली बार विधायक बनी थीं. इस बार उन्‍होंने टीएमसी के वरिष्‍ठ नेता तापस बनर्जी को 40 हजार वोटों से हराया.

कौन हैं अग्निमित्रा पॉल

अग्निमित्रा पॉल ने साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद फैशन टेक्‍नोलॉजी में डिप्‍लोमा और एमबीए किया है. राजनीति में आने से पहले वो कामयाब फैशन डिजाइनर और बिजनेसवुमेन के रूप में उभरीं. बंगाल में उनका ब्रांड 'इंगा' पॉपुलर है. उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों 'कोई मेरे दिल से पूछे' और 'वाया दार्जिलिंग' के लिए कपड़े डिजाइन किए. कहा जाता है कि उन्‍होंने श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती, के के मेनन समेत कई हस्तियों के लिए काम किया है. उनके पति पार्थो पॉल उद्यमी हैं और उनके दो बच्चे हैं. 

बीजेपी ज्‍वाइन करने के बाद वह जल्‍दी ही भाजपा महिला मार्चो की अध्‍यक्ष बन गईं. उन्‍होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्‍लेखनीय प्रयास किया. उन्‍होंने बंगाल के हर जिले में महिलाओं के लिए सेल्‍फ डिफेंस वर्कशॉप आयोजित किए. महिलाओं के लिए किए गए कार्यों के कारण ही वह जल्‍दी ही बीजेपी के भीतर एक मजबूत, निडर और  फायरब्रांड नेता बनकर उभरी हैं.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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