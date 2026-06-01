'मंत्री बनने का मतलब नाचना-गाना...', ट्रोलर्स पर भड़कीं बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल; आलोचकों को दिया करारा जवाब!

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सोशल मीडिया पर वायरल डांस वीडियो को लेकर हो रही आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि मंत्री बनने का मतलब केवल गंभीर रहना नहीं है. जानिए पूरा विवाद और उनका बयान.
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पश्चिम बंगाल सरकार में नगर विकास तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कुछ दिन पहले रानीगंज में एक विजय जुलूस के दौरान उनके नृत्य का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई थी. अब उन्होंने उसी विवाद पर अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए आसनसोल में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच से रवींद्र संगीत प्रस्तुत किया.
आसनसोल के रवींद्र भवन में आयोजित बंगला संस्कृति उत्सव में अग्निमित्रा पॉल ने गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का लोकप्रिय गीत ‘पुरानो शेई दिनेर कथा’ गाकर श्रोताओं का दिल जीत लिया. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी मंत्री के पद पर पहुंच जाने का मतलब यह नहीं है कि वह अपनी सांस्कृतिक अभिरुचियों और कलात्मक गतिविधियों से दूरी बना ले.
पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, 'जब मैंने नृत्य किया तो लोगों ने सवाल उठाए कि एक मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए. अब मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री गाना भी नहीं गा सकते? क्या उन्हें हर समय गंभीर मुद्रा में ही रहना चाहिए? मैं एक बंगाली परिवार से आती हूं और बचपन से संगीत, नृत्य और रवींद्र संगीत हमारी जीवनशैली और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं.'
अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि आधुनिक मनोरंजन के साधनों के साथ-साथ राज्य की अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत बनाए रखने की जरूरत है. उनके मुताबिक, जात्रा, शास्त्रीय संगीत और अन्य पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को फिर से व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी भी उनसे जुड़ सके. मंत्री ने बताया कि आसनसोल उनका जन्मस्थान है और इसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण उन्होंने इस अवसर पर ‘पुरानो शेई दिनेर कथा’ गीत को चुना. पत्रकारों के आग्रह पर उन्होंने कार्यक्रम के बाद गीत की कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाईं.
गौरतलब है कि हाल ही में रानीगंज के बांशरा क्षेत्र में आयोजित एक विजय जुलूस के दौरान अग्निमित्रा पॉल का नृत्य करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया था. हालांकि अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक जड़ों और सामाजिक सहभागिता से दूरी बना ले.
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