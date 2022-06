Agnipath Scheme: 'अग्निवीरों को गार्ड की नौकरी में देंगे वरीयता', बयान के बाद अब BJP नेता ने दी सफाई

Agnipath Scheme: देश भर में इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर बवाल चल रहा है. अलग-अलग राज्यों से हिंसक प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं. वहीं विपक्ष भी इस योजना के विरोध में युवाओं का साथ दे रहा है. इस योजना से सेना में जाने वाले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने अग्निवीरों के लिए एक अनोखा ऑफर दिया है.

क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय

मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'मैं एक अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा कि वह भाजपा कार्यालय में सुरक्षा के लिए रहे, आप भी कर सकते हैं. लोगों को सेना के जवानों पर विश्वास है.' हालांकि इस बयान के बाद विवाद बढ़ता देख उन्होंने अपनी सफाई पेश की है.

योजना का हो रहा विरोध

आपको बता दें कि योजना का ऐलान होने के बाद से ही इसका विरोध हो रहा है. ऐसे में बीजेपी नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह जनता तक इस योजना के बारे में सही जानकारी पहुंचाएं. इसलिए सभी लोग इस योजना को लेकर अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं.

#WATCH | I will give preference to an Agniveer to hire him as security in BJP office, even you can...People have faith in armymen: BJP National General Secretary Kailash Vijayvargiya in Indore, Madhya Pradesh pic.twitter.com/6NQoXw2nFv

