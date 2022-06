Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना की नोटबंदी और लॉकडाउन से तुलना, ओवैसी ने PM मोदी से पूछा ये सवाल

Agnipath Scheme Protest: सेना में भर्ती के लिए केंद्र द्वारा लांच की गई अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है. वहीं, रक्षा मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा. विपक्ष इस योजना को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर है. अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना की तुलना नोटबंदी और लॉकडाउन से कर दी है. उन्होंने इस योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है.

अग्निपथ के खिलाफ ओवैसी का केंद्र पर हमला

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने बिना सोचे-समझे उठाए गए नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे लापरवाह कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को हुई तबाही को देखा है. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ऐसा ही करना चाहते हैं? ओवैसी ने कहा कि रांची में सांप्रदायिक हिंसा के लिए केंद्र और झामुमो के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार दोनों जिम्मेदार हैं. अग्निपथ योजना के खिलाफ झारखंड में भड़की हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी.

I once again appeal to the government to stop this devious manner of working, listen to the youth of this country, immediately rollback this cruel scheme of contractual recruitment and make up the shortfall in men and equipment for our armed forces. https://t.co/FCTQ6e99Cm

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 19, 2022