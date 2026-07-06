/...तो पूरी होगी अग्निवीरों की मनचाही मुराद? नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने कर दी बड़ी मांग; मोदी सरकार को भेजा प्रस्ताव

अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों ने 2023 की शुरुआत में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी. अग्निवीरों के शुरुआती बैच इस साल के आखिर में सर्विस के साथ अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. नियम के मुताबिक पहले सभी अग्निवीर सेवा से मुक्त होंगे और उसके बाद जो अग्निवीर स्वेच्छा से सेना में बने रहना चाहेंगे, उनमें से मेरिट के आधार पर तय संख्या में जवानों को नियमित सैनिक के रूप में दोबारा नियुक्त किया जाएगा.