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...तो पूरी होगी अग्निवीरों की मनचाही मुराद? नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने कर दी बड़ी मांग; मोदी सरकार को भेजा प्रस्ताव

Agnipath Scheme: अग्निवीरों की मनचाही मुराद पूरी होने वाली है. अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में शामिल हुए जवानों को 4 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपने साथ रखना चाहती है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:20 AM IST
...तो पूरी होगी अग्निवीरों की मनचाही मुराद? नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने कर दी बड़ी मांग; मोदी सरकार को भेजा प्रस्ताव
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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