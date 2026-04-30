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काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'EVM से छेड़छाड़' के आरोपों को लेकर भिड़ंत, धरने पर बैठी TMC

BJP vs TMC News: कोलकाता में काउंटिंग पहले 'ईवीएम में छेड़छाड़' को लेकर बीजेपी और टीएमसी में भिड़ंत की स्थिति पैदा हो गई है. बीजेपी पर EVM से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए. इससे वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:23 PM IST
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काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'EVM से छेड़छाड़' के आरोपों को लेकर भिड़ंत, धरने पर बैठी TMC

BJP vs TMC Clash in West Bengal: पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद 4 मई को काउंटिंग होनी है. उससे पहले वहां पर बीजेपी और टीएमसी में भिड़ंत की स्थिति पैदा हो गई है. जिन जगहों पर ईवीएम रखी हैं, उन स्ट्रॉंन्ग रूम की सुरक्षा के लिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है. इस पर एतराज जताते हुए टीएमसी नेताओं ने इसे ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश बताया है. पार्टी नेता शशि पांजा कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के सामने धरने पर बैठ गईं. यह केंद्र मानिकतला विधानसभा क्षेत्र में आता है. बाद में टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहुंच गईं.

'टीएमसी नेता जानबूझकर इस बारे में अफवाह फैला रहे'

कोलकाता में मानिकतला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय ने कहा, 'मेरा आखिरी संसदीय चुनाव कोलकाता पुलिस और विनीत गोयल ने लूट लिया था. मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा. हमने खुदीराम अनुशीलन केंद्र में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए अपने दो आदमी ड्यूटी पर लगाए हैं. टीएमसी नेता जानबूझकर इस बारे में अफवाह फैला रहे हैं. वे चुनाव हार चुके हैं. मतगणना केंद्र के बाहर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है. यहां पर कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता.' 

वे हारने वाले हैं - तपस रॉय

BJP कैंडिडेट तपस रॉय कहते हैं, 'यह एक अफवाह है और कुछ नहीं. ऐसा नहीं किया जा सकता. तो इसका क्या मतलब है? वे असल में कुछ तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वे हारने वाले हैं. इसीलिए वे ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं. जहां तक मुझे पता है, यहां तीन लेयर की सिक्योरिटी है. यह कोई नई बात नहीं है. वे वहां रहकर एक तय दूरी से देख सकते हैं. इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ करने की इजाज़त दी है. लेकिन जिस तरह से वे अफवाहें फैला रहे हैं, वह बिल्कुल भी सही नहीं है.'

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'कुछ लोग सीलबंद स्ट्रॉन्ग रूम में काम कर रहे'

TMC नेता कुणाल घोष और शशि पांजा खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए. इसके साथ ही वहां पर टीएमसी वर्कर भी जुट गए. जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई है. कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सीलबंद स्ट्रॉन्ग रूम में काम कर रहे हैं. लेकिन अंदर तृणमूल का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया है.

चुनाव आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण

इस घटना का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है. इस संबंध में बताया जाता है कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में 7 एसी स्ट्रॉन्ग रूम हैं. वे पूरी तरह सील और सुरक्षित हैं. एक स्ट्रॉन्ग रूम में पोस्टल बैलट रखे हुए हैं. स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है और सभी पार्टियों को इस बारे में पता है.' 

चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद टीएमसी ने अपना धरना खत्म कर दिया. TMC नेता कुणाल घोष ने इसका एलान करते हुए कहा, 'आज जो हुआ वह EC की गलती है. यह तय हुआ था कि आज के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूम की सील नहीं तोड़ेगा और बिना आधिकारिक सूचना के अंदर नहीं जाएगा. यह पहला फैसला था. आज जो हुआ वह गलत था. वहां और CCTV कैमरों की ज़रूरत है, वे मान गए हैं. यह स्क्रीन पर दिखना चाहिए. हमने उन्हें अपने ऑब्ज़र्वेशन के बारे में बता दिया है.'

धरना खत्म कर दिया गया- कुणाल घोष

कुणाल घोष ने आगे कहा, 'धरना खत्म कर दिया गया है...हमारी टीम निगरानी करेगी. यह हमारा अधिकार है और हम सब कुछ कानूनी तौर पर करेंगे.  हमारा कुछ भी गैर-कानूनी करने का इरादा नहीं है. जब वे कुछ गैर-कानूनी कर रहे थे तो हमने विरोध किया था. हमारा एक सवाल है, उन्होंने बिना बताए स्ट्रॉन्ग रूम की सील तोड़ दी और हम इसका विरोध कर रहे थे. भाजपा इतनी परेशान क्यों है?...इसका मतलब है कि उनके गलत इरादे थे.' 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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