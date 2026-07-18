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अहमदाबाद की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, झुलसकर 8 लोगों की दर्दनाक मौत

Patakha Factory Fire: अहमदाबाद के एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इसमें कई लोगों की मौत हो गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 18, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:17 PM IST
अहमदाबाद की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, झुलसकर 8 लोगों की दर्दनाक मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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