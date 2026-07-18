/अहमदाबाद की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, झुलसकर 8 लोगों की दर्दनाक मौत

Ahemdabad Patakha Factory: गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द हो चुका था. इसके बावजूद वह अवैध रूप से चल रहा था. महमूदपुरा टैलेंट पटाखा फैक्ट्री नाम की इस फैक्ट्री को कोई मेहुल डोडिया नाम का व्यक्ति चला रहा था. घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा टीमें मौके पर पहुंचीं.
घटना को लेकर आगरामोल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. हादसे में 2 बच्चियों को गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.
અમદાવાદના રામોલ ગત્રાડ રોડ પર ફટાકડા ફેક્ટરી મા આગ
8 લોકોના મોત 10 થી વધુ ઘાયલ pic.twitter.com/Fi1ti4gouq
— Hiren (@hdraval93) July 18, 2026
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