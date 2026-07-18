/अहमदाबाद की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, झुलसकर 8 लोगों की दर्दनाक मौत

Ahemdabad Patakha Factory: गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द हो चुका था. इसके बावजूद वह अवैध रूप से चल रहा था. महमूदपुरा टैलेंट पटाखा फैक्ट्री नाम की इस फैक्ट्री को कोई मेहुल डोडिया नाम का व्यक्ति चला रहा था. घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा टीमें मौके पर पहुंचीं.