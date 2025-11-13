Advertisement
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में पिता की याचिका पर दिया जवाब

Air India Crash: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. यह निर्देश पायलट सुमित सभरवाल के पिता पुष्करराज सभरवाल की याचिका पर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि हादसे की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में नए सिरे से की जाए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:35 PM IST
Ahmedabad Air India Crash: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. यह निर्देश हादसे में मारे गए पायलट सुमित सभरवाल के पिता पुष्करराज सभरवाल की याचिका पर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस हादसे की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में नए सिरे से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए. उनका आरोप है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा की गई जांच में तकनीकी खामियों को नजरअंदाज किया गया और पूरा दोष पायलटों पर डालने की कोशिश की गई, जो अब जीवित नहीं हैं और अपना बचाव नहीं कर सकते.

जांच में किसी व्यक्ति को भी नहीं बताया गया दोषी 

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि AAIB की जांच रिपोर्ट में पायलट को हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. उन्होंने कहा कि विमान हादसों की जांच के लिए पहले से एक वैधानिक और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मौजूद है, जिसके तहत सरकार जांच कराती है.

मेहता ने बताया कि चूंकि हादसे में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे, इसलिए अन्य देशों के प्रतिनिधि भी जांच प्रक्रिया में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि इस जांच में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बताया गया है. हम पायलट के पिता के दुख को समझते हैं. अंतरिम रिपोर्ट के बाद कुछ गलतफहमियां जरूर पैदा हुई थीं, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी कर यह स्पष्ट किया कि किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि AAIB की जांच का उद्देश्य किसी पर दोष तय करना नहीं, बल्कि हादसे के कारणों की पहचान करना था ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. 

