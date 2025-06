Ahmedbad Plane Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश क्यों हुआ था? एक स्टूडेंट के छत वाले वीडियो में मिला सबसे बड़ा सुराग !

एक स्टूडेंट के फोन में रिकॉर्ड किए गए वीडियो से अहमदाबाद विमान हादसे के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है. एयर इंडिया का बोइंग 787 कुछ दिन पहले रनवे से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया था. यह वीडियो एक घर की छत से रिकॉर्ड किया गया है. उस समय प्लेन रनवे से आगे निकलकर रिहायशी इलाके में आसमान से नीचे आ रहा था. 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन असारी ने एयरक्राफ्ट के आखिरी कुछ सेकेंड का वीडियो बनाया था. क्या है उस वीडियो में?

वैसे, यह वीडियो कई बार टीवी चैनलों पर चला है. आपने देखा भी होगा. सोशल मीडिया पर वायरल रहा है लेकिन अब इसे फिर से देखकर विश्लेषण करने की जरूरत है. एक्सपर्ट इसी वीडियो की मदद से पता लगा रहे हैं कि जिस समय प्लेन क्रैश होने ही वाला था उससे कुछ सेकेंड पहले ड्रीमलाइनर के पायलट ने क्या आखिरी कदम उठाया था. हां, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पायलट ने संभवत: RAT (रैम एयर टर्बाइन) डिप्लॉय किया था. ऐसा तभी किया जाता है जब प्लेन कोई बड़ी इमर्जेंसी में हो. यह पावर जनरेटर का आखिरी विकल्प होता है.

RAT क्या होता है?

प्लेन के बीच में नीचे की तरफ दो ब्लेड वाली यह टर्बाइन होती है. इसका इस्तेमाल हो यानी यह प्लेन के बाहर तेजी से चल रही हो और आपके कानों में आवाज पड़ेगी तो कुछ-कुछ विश्व युद्ध के समय के लड़ाकू विमान की आवाज लगेगी. एक्सपर्ट बताते हैं कि RAT को डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि जब दोनों इंजन फेल हो जाएं और आपका प्लेन नीचे आने लगे तो सेफ लैंडिंग कराई जा सके. इसका मतलब होता है कि आपके पास हाइड्रॉलिक या इलेक्ट्रिक सपोर्ट कुछ नहीं है. ऐसे समय में आप रेडियो पर बात करेंगे और फौरन आखिरी विकल्प चुनेंगे.

हालांकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाली स्थिति उससे भी भयावह थी क्योंकि प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था. मतलब पायलट के बाद ज्यादा वक्त नहीं था. अगर होता और इंजन फेल जैसी स्थिति बनती तो इसी RAT की मदद से इमर्जेंसी लैंडिंग कराई जा सकती थी. ऐसे में कुछ एयरप्लेन एक्सपर्ट/जानकार मान रहे हैं कि ऑडियो और वीडियो से साफ है कि दोनों इंजन फेल हो गया था. अब जरा वीडियो देखिए (2 मिनट के ठीक बाद).

