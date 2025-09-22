अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला?

SC Notice DGCA: अहमदाबाद में इस साल जून में हुए विमान हादसे की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, डायरेक्टर जनरल( एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) और डीजी (सिविल एविएशन) को नोटिस जारी किया है. कैप्टन अमित सिंह के नेतृत्व वाले विमानन सुरक्षा एनजीओ ‘कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन’ की ओर से यह याचिका दायर की गई है. याचिका में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियों को छुपाया गया है. वहीं, रिपोर्ट में सिर्फ पायलट पर दोष मढ़ने की कोशिश की गई है.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने पेश हुए. भूषण ने दलील दी कि इस मामले की जांच के लिए जो पांच सदस्य कमेटी बनाई गई थी, उसमे तीन सदस्य डीजीसीए के है. इस मामले में डीजीसीए की भूमिका सवालों के घेरे में है. जिस डीजीसीए को लेकर जांच चल रही हो है उसी के अधिकारी जांच टीम में कैसे शामिल हो सकते है!. यह हितों के टकराव का मामला बनता है.

प्रशांत भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में जांच पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है. शुरुआती जांच रिपोर्ट के सिर्फ चुनिंदा हिस्से को जारी कर पायलट की गलती को सामने लाया गया है, जबकि तकनीकी और मशीनी कमियों को नजरअंदाज कर दिया है. इसलिए इस मामले में जांच से जुड़ी पूरी जानकारी का खुलासा होना चाहिए.

'फ्लाइट डेटॉ रिकॉर्डर की पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता'

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस मांग से सन्तुष्ठ नजर नहीं आया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक इस मामले में स्वतंत्र ,पारदर्शी जांच का सवाल है, याचिकाकर्ता की यह मांग समझने लायक है, लेकिन फ्लाइट डेटॉ रिकॉर्डर की पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता. इस स्टेज पर इस तरह की जानकारी रिलीज नहीं की जा सकती. यह खुद पायलट के परिजनों के हित में नहीं होगा.

प्रशांत भूषण ने दलील दी कि उन्हें पीड़ित के परिजनों और पायलट की ओर से सम्पर्क किया गया. उनका कहना है कि इस जांच रिपोर्ट से कुछ हिस्से को उठाकर इंटरनेशनल मीडिया में इसे ऐसे पेश किया जा रहा है मानो सारी गलती पायलट की हो.

'हिस्सों में जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए'

जस्टिस सूर्यकांत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह हिस्सों में जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए. जब तक जांच किसी तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंच जाती तो इसकी गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया वो जांच के पूरे खुलासे के बजाए इस मामले में सिर्फ स्वतंत्रत जांच की मांग के सीमित पहलू पर ही नोटिस जारी कर रहा है.

अहमदाबाद प्लेन क्रैश: भयानक हादसा

दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइन AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही वक्त बाद विमान हादसे का शिकार हो गया और बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल पर क्रैश हो गया. विमान में 12 क्रू मेंबर्स 242 लोग सवार थे. दुर्भाग्य से इस दर्दनाक हादसे में एक छोड़कर सभी की मौत हो गई. इसके अलावा जमीन पर मौजूद 19 लोगों ने भी इस हादसे में जान गंवाई थी.