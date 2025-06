Ahmedabad Plane Crash: '1 घंटे में समाचार आया कि प्लेन क्रैश हो गया', हादसे के बाद फटा परिजनों का कलेजा, एयरपोर्ट पर बदहवास दिखे लोग

Ahmedabad Air India Plane Crash: अहमदाबाद से लंदन जा रहा एअर इंडिया का विमान चंद मिनटों में ही हादसे का शिकार हो गया. बताया जा रहा कि बोइंग 787-8 विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1 बजकर 38 मिनट पर लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ा था लेकिन 5 मिनट के अंदर ही हादसे का शिकार हो गया और एक रिहाइशी इलाके में जा गिरा. विमान में 242 लोग सवार थे. हादसे के तुरंत बाद चीख-पुकार मच गई और जिन लोगों के परिजन इस विमान में सवार थे उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

इसके अलावा एक और व्यक्ति अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर फूट-फूटकर रो रहा है. हालांकि उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. अफसरों ने उसे अस्पताल के अंदर जाने से रोका तो वो बाहर खड़ा हाथ जोड़कर अंदर जाने की विनती कर रहा है.

गुजरात के सिविल अस्पताल में पहुंचे पूनम पटेल ने कहा,'मेरी भाभी लंदन जा रही थीं. एक घंटे के अंदर मुझे खबर मिली कि विमान हादसे का शिकार हो गया है. इसलिए मैं यहां आई हूं.'

गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पहुंची भावना पटेल ने बताया,'मेरी बहन लंदन जा रही थी. दोपहर 1.10 बजे उसकी फ्लाइट थी लेकिन फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई.'

गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंची रमीला ने कहा,'मेरा बेटा लंच ब्रेक के दौरान हॉस्टल गया था और विमान वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया. मेरा बेटा सुरक्षित है और मैंने उससे बात की है. वह दूसरी मंजिल से कूद गया था, इसलिए उसे कुछ चोटें आईं.'

कैप्टन सभरवान उड़ा रहे थे विमान

रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान एयरपोर्ट की सीमा के बाहर जमीन पर गिर गया और उसके तुरंत बाद हादसे वाली जगह से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया. विमान अहमदाबाद के मेघानीनगर आईजीपी परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ. हादसे के समय विमान में केबिन क्रू के 12 सदस्यों समेत 242 लोग सवार थे. विमान का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे, जिनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे.

1200 बेड किए गए तैयार

इस हादसे के बाद घटनास्थल के आसपास की सभी सड़कों को बंद कर दिया गया और बचाव एवं राहत अभियान के लिए मौके पर फायर बिग्रेड समेत रेस्क्यू टीम भेजी गई. इसके अलावा अस्पताल में करीब 1200 बेड का इंतजाम किया गया. साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, जो कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विजयवाड़ा में थे, विमान दुर्घटना की खबर मिलते ही तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए.