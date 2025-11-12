Advertisement
रनवे पर खून के धब्बे... एयर इंडिया प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चल रहा बड़ा ऑपरेशन!

वो जून की 12 तारीख थी. दोपहर में पौने 2 बजे के करीब अहमदाबाद से लंदन के लिए प्लेन उड़ ही रहा था कि जमीन पर गिर पड़ा. पूरी दुनिया सन्न रह गई. अब पांच महीने बाद 'रनवे पर खून के धब्बे' की निशानदेही पर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है.   

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:14 AM IST
पांच महीने पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरते समय एयर इंडिया का एक जंबो प्लेन 171 क्रैश हो गया था. केवल एक यात्री जीवित बचा था. अब इसी एयरपोर्ट पर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है. जी हां, अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास मौजूद पक्षियों और जानवरों के टकराने का जोखिम करने के लिए उन्हें हटाया जा रहा है. आसपास सैकड़ों की संख्या में फल खाने वाले चमगादड़ों का जमावड़ा है. आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया. दरअसल, लगातार प्लेन के आसपास और रनवे पर खून के धब्बे देखे जा रहे थे. 

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट प्रशासन बड़े पैमाने पर वन्यजीव प्रबंधन अभियान चला रहा है. इसी साल 12 जून को AI-171 प्लेन क्रैश हो गया था और 241 लोगों की मौत हो गई थी. वन विभाग के सहयोग से सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने परिसर और आसपास के इलाके में मौजूद पक्षियों और स्तनधारियों की कई प्रजातियों को शहर से कम से कम 50 से 100 किमी दूर शिफ्ट करना शुरू किया है. अधिकारियों ने बताया है कि इस शिफ्टिंग में 1000 बड़े चमगादड़ भी शामिल हैं. 

चमगादड़ों को पकड़कर 150 दूर भेज रहे

साबरमती नदी के किनारे हवाई अड्डे के पास कोटरपुर के पास बड़ी संख्या में फ्रूट बैट्स का बसेरा है. अब इन चमगादड़ों को पकड़कर करीब 150 किमी दूर पोलो फॉरेस्ट नामक एक संरक्षित ठिकाने पर छोड़ा जा रहा है.

खून के धब्बे कहां मिले?

एक सूत्र ने कहा, 'बड़े फ्रूट चमगादड़ गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं.' सूत्र ने आगे कहा, 'रात के समय निरीक्षण के दौरान रनवे पर या विमानों के पास अक्सर खून के धब्बे पाए जाते थे, लेकिन पंख नहीं होते थे, जो चमगादड़ के हमले का संकेत देते थे. इस जानकारी के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त समीक्षा बैठकों में कुछ प्रजातियों को शिफ्ट करने का फैसला किया गया.' 

चमगादड़ों के साथ शिफ्ट की जा रही प्रजातियों में खरमा पक्षी, चील, यूरेशियन थिक-नी जैसे पक्षी शामिल हैं. एक अधिकारी ने कहा कि वन्यजीव प्रबंधन के तहत कबूतर, कौवा, मैना जैसे पक्षियों पर भी निगरानी की जा रही है. 

