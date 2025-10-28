'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़, वीडियो वायरल

Woman doctor slapped child father: अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में एक महिला डॉक्टर और बच्चे का इलाज करवाने पहुंचे पिता के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला है. बेटी के इलाज की गुहार लगाते अस्पताल पहुंचे पिता को महिला डॉक्टर ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता चला गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अमदाबाद पुसिल ने घटना का संज्ञान लिया है. अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है.

हंगामे का वीडियो वायरल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आशिक हरिभाई चावड़ा अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल लेकर गए थे. इस दौरान उनकी महिला डॉक्टर द्वारा उनकी बेटी का इलाज किए जाने से मना करने पर जमकर हंगामा हुआ. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पीला कुर्ता पहने महिला डॉक्टर दिखाई दे रही है, ये वीडियो उस वक्त का है जब महिला डॉक्टर की बदतमीजी को बच्ची का पिता फोन में रिकॉर्ड कर रहा था.

महिला डॉक्टर ने खोया कंट्रोल

इस बीच महिला डॉक्टर ने अपना कंट्रोल खोते हुए इलाज करवाने आए बच्ची के पिता हरिभाई चावड़ा को थप्पड़ जड़ते हुए फोन को बंद करने को कहा. इस पर चावड़ा ने जवाब फोन बंद करने का कारण पूछते हुए डॉक्टर से सवाल पूछना शुरू कर दिया. घटना के वक्त बीच बचाव करने पहुंचा अस्पताल का गार्ड भी महिला डॉक्टर के गुस्से का शिकार हो गया. जब गार्ड मामले को सुलझाने पहुंचा तो महिला डॉक्टर ने झल्लाते हुए उसे डांटते हुए कहा कि तुम कोई नहीं करते हो.

कोई केस नहीं हुआ दर्ज

इसके बाद महिला डॉक्टर हरिभाई की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं कि मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करुंगी क्योंकि, आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हो. इसका जवाब देते हुए चावड़ा कहते हैं 'हमने क्या बदतमीजी की है'. हालांकि, रिकॉर्डिंग बंद होने से पहले पूरी घटना फोन में कैद हो चुकी थी. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स दो धड़ों में बंटे हुए नजर आए. कुछ यूजर्स ने महिला डॉक्टर को तुरंत नौकरी से हटाने की मांग की तो कुछ यूजर्स ने कहा 'आधी अधूरी वीडियो पूरी हालात को नहीं दिखा सकती हैं'.