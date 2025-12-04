Advertisement
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में मचा हड़कंप; अहमदाबाद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

Indigo Emergency Landing Ahmedabad: मक्का-मदीना से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम का नाम सुनते ही हड़कंप मच गया. एक यात्री ने उड़ान के तुरंत बाद दावा किया कि उसके पास बम है. यात्री की इस बात के बाद विमान को तुरंत अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया. 

Dec 04, 2025, 01:33 PM IST
Indigo Emergency Landing Ahmedabad: इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर एक यात्री द्वारा बम होने की बात कहने पर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की है. फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार कर लगातार जांच की जा रही है. फिलहाल किसी तरह का विस्फोटक मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. CISF, पुलिस और डॉग स्क्वॉड ने पूरे विमान की तलाशी ली है लेकिन अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है.

बता दें कि मदीना से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही एक यात्री अचानक जोर से बोला “मेरे पास बम है… मैं प्लेन उड़ा दूंगा.” यात्री की इस बात से फ्लाइट में बैठे लोग काफी  घबरा गए और क्रू मेंबर्स ने तुरंत इसकी सूचना पायलट को पहुंचाई. हालांत को देखते हुए विमान को तुरंत अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया और वहां पर इमरजेंसा लैंडिंग कराई गई है.

अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग
फ्लाइट ने सुरक्षित तरीके से अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई है. विमान के रनवे पर उतरते ही CISF, एयरपोर्ट सुरक्षा टीम, डॉग स्क्वॉड और स्थानीय पुलिस ने तुरंत विमान को अपने घेरे में ले लिया और उसकी जांच लगातार जारी है. सभी यात्रियों को सावधानी के साथ बाहर निकाल लिया गया है और विमान को सही तरीके से जांच की जा रही है. हालांकि अब तक की जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला है. 

फ्लाइट की पूरी सुरक्षा जांच जारी
अधिकारियों के अनुसार विमान को तब तक उड़ान की अनुमति नहीं मिलने वाली है, जब तक सभी सुरक्षा एजेंसियां जांच पूरी नहीं कर लेतीं हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान में कोई खतरनाक विस्फोटक अभी तक नहीं पाया गया है. 

