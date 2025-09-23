आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
पुलिस इंस्पेक्टर Vanraj Manjaria के साथ जो हुआ, पूरे देश में इसकी चर्चा है. हर कोई हैरान है. लाखों लोग कुत्ता पालते हैं लेकिन एक छोटी सी बात को नजरअंदाज करते हैं. वह जानवर है और जरूरी नहीं की काटने पर ही आप अस्पताल जाएं. इंस्पेक्टर ने भी एक लापरवाही कर दी. 

Sep 23, 2025, 03:41 PM IST
अगर आप डॉगी पालते हैं या पशुप्रेमी हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. अहमदाबाद में एक छोटी सी बात को नजरअंदाज करना पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मंझरिया की जान पर भारी पड़ गया. उनके निधन की खबर चिंतित करने वाली है. यह हम सबके लिए चेतावनी की तरह है. दरअसल, पांच दिन पहले वनराज को पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते का नाखून लग गया था. वैसे, उनके कुत्ते का नियमित तौर पर रेबीज वैक्सीनेशन होता था लेकिन अनहोनी घट गई. 

इंस्पेक्टर मंझरिया ने सोचा कि कुत्ते ने काटा नहीं है सिर्फ नाखून लगा है. ऐसे में कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए. यहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर वनराज से लापरवाही हो गई. वह रेबीज की चपेट में आ गए. वह अहमदाबाद के मशहूर केडी हॉस्पिटल में 5 दिन तक एडमिट रहे लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

बेड से बांधकर रखा गया

रेबीज से बचना जरूरी है क्योंकि चपेट में आने पर जान चली जाती है. यह और भी दुखद है कि आखिरी समय में उन्हें बेड से बांधकर रखा गया था क्योंकि रेबीज का वायरस इंसान के दिमाग पर काबू कर लेता है और उसे पागल बना देता है. 

तमाम एक्सपर्ट एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि अगर किसी को कुत्ते का नाखून भी लग जाए तब भी आपको रेबीज की वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए. अगर किसी का पालतू कुत्ता काटे या नाखून लगे और उस कुत्ते का मालिक कहे कि इसे रेबीज का वैक्सीन लगा है फिर भी आप अपने लिए इंजेक्शन जरूर लगवा लीजिए. अगर आपको कुत्ते से खरोंच भी आ गई है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. 

;