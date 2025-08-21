मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल

Ahmedabad Murder: अहमदाबाद के मणिनगर खोखरा इलाके में स्थित सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 19 अगस्त 2025 को एक 8वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र नयन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. पूरे प्रदेश में हत्या के बाद लोगों में भारी नाराजगी है, लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. इसी बीच आरोपी और उसके दोस्त के साथ की गई चैटिंग वायरल हो रही है. जिसमें खौफनाक बातचीत हुई है और आरोपी ने अपने गुनाह को भी कबूल करता हुआ दिखाई दे रहा है.

वायरल हुई चैट

आरोपी और उसके दोस्त की इंस्टाग्राम चैट वायरल हो रही है. इसमें दोस्त कहा है कि भाई तुमने आज कुछ किया? (भाई, क्या तुमने आज कुछ किया?) आरोपी जवाब देते हुए बोलता है कि हां. इसके बाद दोस्त बोला भाई तुमने चाकू मारा था? (भाई, क्या तुमने किसी को चाकू मारा था?) आरोपी ने फिर जवाब दिया तुम्हें किसने बताया? फिर दोस्त बोला एक मिनट मुझे फ़ोन करो, कॉल पे बात करते हैं. आरोपी ने इनकार कर दिया. फिर दोस्त बोला कि चैट पर ये सब नहीं, आपका नाम सबसे पहले मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट किया. मैं अपने भाई के साथ हूं, उसे नहीं पता कि आज क्या हुआ, उसे किसने बताया? दोस्त ने फिर बोला कि वो मर गया शायद से, क्या? वह कौन था?

इसके बाद आगे बोलते हुए दोस्त ने कहा कि जब दोस्त पूछता है कि उसने नयन को चाकू क्यों मारा, तो लड़का दावा करता है कि उसने उसे चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा कौन क्या कर लेगा? इसके बाद दोस्त बोला कि किसी को चाकू मारने की यह कोई वजह नहीं था, इतना ही था तो मार देता, पर मार नहीं डालना था, आरोपी फिर बोला कि छोड़ न, अब जो होना होगा वो होगा.

10 वीं के छात्र पर हुआ था हमला

दो दिन पहले दोनों छात्रों के बीच धक्का-मुक्की को लेकर झगड़ा हुआ था. कहासुनी के बाद 10वीं के छात्र नयन को कुछ छात्रों ने घेर लिया और उसपर चाकू से वार किया, मृतक नयन सिंधी समुदाय से था, जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से आता है. ऐसे में कोई सांप्रदायिक तनाव न हो इसकी वजह से भारी पुलिस की तैनाती की गई है. हालांकि मृतक के परिजन सहित सड़कों पर भारी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.