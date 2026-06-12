12 जून 2025 को देश ने हाल के वर्षों की सबसे दर्दनाक विमान दुर्घटनाओं में से एक देखी थी. अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 दुर्घटना, जो विमान अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक यात्री जीवित बचा, जबकि जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी जान चली गई थी. हादसे को एक साल बीत चुका है, लेकिन इसका असर अब भी लोगों की सोच और यात्रा की आदतों में साफ दिखाई देता है. कई यात्रियों का कहना है कि इस दुर्घटना ने उन्हें हवाई यात्रा को लेकर पहले से अधिक सतर्क और चिंतित बना दिया है.
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर अपनी नवजात बच्ची को गोद में लिए खड़ी अनु चिक्कारा ने बताया कि अब विमान में हल्का-सा झटका या टर्बुलेंस भी उन्हें बेचैन कर देता है. उन्होंने कहा, 'जब विमान हिलता है तो चिंता अचानक बढ़ जाती है. खासकर तब, जब आपके साथ आपका बच्चा हो. मन में बार-बार यही ख्याल आता है कि उसे अभी पूरी दुनिया देखनी है.' अनु का कहना है कि हवाई यात्रा आज की जरूरत बन चुकी है, लेकिन अब वह इसे अपनी पसंद से ज्यादा मजबूरी के तौर पर देखती हैं.
अहमदाबाद के चांदखेड़ा निवासी 72 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी डेविड क्रिश्चियन के लिए अहमदाबाद विमान हादसे ने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. इस दुर्घटना में उन्होंने अपने छोटे बेटे रोजर क्रिश्चियन और बहू रचना को खो दिया, जो लंदन के एक केयर होम में काम करते थे और भारत में छुट्टियां बिताने के बाद वापस लौट रहे थे. डेविड बताते हैं कि हादसे के बाद उनका हवाई यात्रा को लेकर नजरिया बदल गया है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जाते समय उन्होंने और उनके बड़े बेटे ने अलग-अलग उड़ानों से सफर किया, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में पूरा परिवार एक साथ प्रभावित न हो.
हादसे वाले दिन को याद करते हुए वे भावुक हो जाते हैं. उनकी रोजर से आखिरी बार दोपहर 1:15 बजे बात हुई थी. बेटे ने बताया था कि वह विमान में अपनी सीट पर बैठ चुका है. लेकिन कुछ ही देर बाद दुर्घटना की खबर आ गई. वहीं, रोजर की मां सरला क्रिश्चियन आज भी बेटे की यादों से उबर नहीं पाई हैं. उनका कहना है कि आज भी लगता है जैसे बेटा अचानक दरवाजा खोलकर घर लौट आएगा.
सिक्किम की यात्रा से लौटे जयपुर निवासी वैरेश शर्मा और उनकी पत्नी तनिष्का शर्मा भी एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिखाई दिए. वैरेश ने बताया कि यह उनके जीवन की पहली हवाई यात्रा थी और अहमदाबाद विमान हादसे ने उनके मन में डर पैदा कर दिया था. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद उन्होंने अपनी यात्रा की योजना कई बार टालने की कोशिश की. हालांकि अंततः उन्हें उड़ान भरनी पड़ी, लेकिन इस घटना ने उनके परिवार के यात्रा संबंधी फैसलों को प्रभावित किया है. वैरेश के मुताबिक, अब उनके परिवार में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ट्रेन और बस को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनके माता-पिता राजस्थान से तमिलनाडु तक की यात्रा ट्रेन से कर रहे हैं.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Kajal Patni, who lost her brother Aakash in the AI-171 plane crash on June 12, 2025, says, "My brother is gone. It is deeply saddening, but what can one do? We miss him a lot. My children miss him a lot..." pic.twitter.com/OchFxfMRfX
— ANI (@ANI) June 12, 2026
इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले आकाश के परिवार के लिए यह नुकसान ऐसा है, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी. हादसे के एक साल बाद भी उनके घर में शोक और यादों का माहौल बना हुआ है. आकाश की बहन काजल पाटनी ने अपने भाई को याद करते हुए कहा कि परिवार आज भी इस सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाया है. उन्होंने बताया कि भाई के अचानक चले जाने से परिवार की जिंदगी में एक ऐसा खालीपन आ गया है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. काजल ने भावुक होकर कहा, 'मेरा भाई अब हमारे बीच नहीं है. यह बेहद दुखद है. हम उसे हर दिन याद करते हैं। मेरे बच्चे भी अपने मामा को बहुत याद करते हैं. समय बीत रहा है, लेकिन उसकी कमी आज भी उतनी ही महसूस होती है.'
वैरेश ने कहा, 'हमें लगता है कि अगर सफर में ज्यादा समय भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है.' जब उनसे पूछा गया कि इतनी लंबी दूरी के लिए विमान की बजाय ट्रेन को क्यों चुना गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि बड़े हादसे आम लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं. वैरेश ने कहा, 'जब चर्चित और प्रभावशाली लोग भी विमान दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं, तो आम लोग खुद को इससे अलग कैसे समझ सकते हैं?'
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Today marks the one-year of the AI-171 flight crash, which claimed the lives of 241 people, including 12 crew members, onboard.
Morning visuals from the spot where the incident took place. pic.twitter.com/zbHFEUUxSx
— ANI (@ANI) June 12, 2026
अहमदाबाद के मेघानीनगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज (BJ Medical College) के जिस हॉस्टल की इमारत से एयर इंडिया का विमान (फ्लाइट AI-171) टकराया था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है. गुजरात सरकार ने टाटा ग्रुप के सहयोग से इस दुर्घटनास्थल पर एक नया, लगभग 547 करोड़ रुपये का विशाल मेडिकल हब बनाने की योजना बनाई है. 12 जून 2025 को एयर इंडिया की अहमदाबाद-लंदन फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश होकर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस की इमारतों से टकरा गई थी. क्षति और पुनर्निर्माण: इस विनाशकारी हादसे में हॉस्टल और मेस की इमारतें बुरी तरह जलकर नष्ट हो गई थीं. हाल ही में गुजरात सरकार ने इसे पूरी तरह से नए स्वरूप में विकसित करने की घोषणा की है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं, पैराप्लेगिया अस्पताल और पुनर्वास केंद्र शामिल हैं.
अहमदाबाद विमान दुर्घटना को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में, मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई. कॉलेज और आसपास के कर्मचारी क्वार्टर के निवासियों में अब भी हादसे का दर्द और खौफ ताजा है, हालांकि वे धीरे-धीरे सामान्य दिनचर्या की ओर लौट रहे हैं. दुर्घटना के एक साल पूरे होने पर स्थानीय लोगों और पीड़ितों के परिजनों की वर्तमान स्थिति और दर्द को दर्शाती है.