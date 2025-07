प्लेन भारत का क्रैश हुआ, जांच रिपोर्ट अमेरिका में पहले ही लीक कैसे हो गई? पूछा गया गंभीर सवाल

Priyanka Chaturvedi on AAIB Report: एयर इंडिया प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट जिस तरह से सामने आई, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. आपको याद होगा जिस रात भारत में रिपोर्ट जारी की गई, उससे कुछ घंटे पहले वही जानकारी अमेरिका से लीक हो गई. वहां वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फ्यूल स्विच वाले एंगल को पहले ही पब्लिश कर दिया. उसके कुछ घंटे बाद आधिकारिक तौर पर भारत में लोगों को पता चला. अब राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस लीक और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की अंतरिम जांच रिपोर्ट के बाबत गंभीर चिंता जताई है.

नागरिक विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू को भेजे लेटर में उन्होंने कहा है कि यह बेहद परेशान करने वाली बात है कि एएआईबी रिपोर्ट की संवेदनशील जानकारी विदेशी समाचार एजेंसी के पास पहले से ही न केवल उपलब्ध थी बल्कि भारत में आधिकारिक रिलीज से पहले ही 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने प्रकाशित कर दिया. इससे यह गंभीर सवाल उठता है कि भारतीय जनता और संबंधित हितधारकों तक जानकारी पहुंचने से पहले विदेशी संस्थाओं के पास रिपोर्ट की डीटेल कैसे पहुंच गई?

