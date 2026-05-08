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242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्लेन क्रैश रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्लेन क्रैश की जांच आखिरी स्टेज में है और जल्द रिपोर्ट आ सकती है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 08, 2026, 01:22 PM IST
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242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट

Ahmedabad Plane Crash: 12 जून 2025 का दिन इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है, इसी दिन अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने पूरे देश को सदमें में डाल दिया था. इसी दिन एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के मेघाणीनगर थाना क्षेत्र में एक मेडिकल हॉस्टल और मेडिकल मेस से टकराकर गिर गया था. जिसमें 241 पैसेंजर्स मारे गए थे. अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि इसकी रिपोर्ट अगले 1 महीने में आ सकती है. 

एक महीने में आ सकती है रिपोर्ट

जी गुजराती की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्लेन क्रैश रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्लेन क्रैश की जांच आखिरी स्टेज में है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट अगले 1 महीने में आ सकती है. यूनियन एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने आगे कहा कि अभी कई एजेंसियां ​​और AAIB जांच कर रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से अब तक पूरी मदद दी गई है जांच अब आखिरी स्टेज में है.

बरती जा रही है सावधानी

प्लेन क्रैश के मामले में पीड़ितों से संपर्क न हो पाने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है. मुआवजा मिले, इसके लिए सावधानी रखी जा रही है, इसकी ठीक से जांच की जा रही है. प्लेन हादसे के बाद हॉस्टल के डॉक्टरों ने बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई ऐसे कई वीडियो भी सामने आए थे.

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जिंदा बचा था एक व्यक्ति

इसके अलावा इस हादसे में एक व्यक्ति जिंदा बचा था. हादसे के वक्त विश्वास कुमार रमेश किसी तरह से बाहर निकले, 242 लोगों में 230 मुसाफिर थे और 12 क्रू मेंबर थे, बदकिस्मती की बात ये रही कि हादसे में एक मुसाफिर को छोड़कर बाकि सबकी जान चली गई. अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान के टेकऑफ के कुछ सेकेंड बाद ही यह हादसा हो गया था. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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