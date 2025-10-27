Advertisement
trendingNow13039081
Hindi NewsदेशAhmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, पीड़ितों के वकील ने किया बड़ा खुलासा

Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, पीड़ितों के वकील ने किया बड़ा खुलासा

Ahmedabad plane crash investigation: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट विमान हादसे को छह महीने पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर अमेरिकी वकील माइक एंड्रयू ने वडोदरा में जहाज हादसे के पीड़ित परिवारों की तरफ से आईएएनएस के साथ खास बातचीत की है. माइक एंड्रयू का कहना है कि प्लेन क्रैश को छह महीने हो गए हैं और उनके परिवार के लोग वही सवाल लगातार पूछ रहे हैं जो उन्होंने शुरू में पूछे थे.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, पीड़ितों के वकील ने किया बड़ा खुलासा

Ahmedabad plane crash: एंड्रयू ने कहा कि पीड़ित परिवार लगातार हादसे के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ऐसा किस वजह से हुआ?. इतना ही मृतकों के परिजन अभी भी अपने दुख से उबर रहे हैं. अमेरिकी वकील के अनुसार प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन उस मुआवजे को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उनसे वादा किया गया था. इसके अलावा वो मौके पर इकट्ठा किए गए मृतकों के पर्सनल सामान को भी वापस पाना चाहते हैं. इतना ही नहीं उन लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जिनका हम उन्हें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इस प्रोसेस में उनको गाइड भी कर रहे हैं.

क्या बोला वकील?
वकील ने कहा कि हम जानते हैं कि इस हफ्ते एएआईबी के इन्वेस्टिगेटर नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के साथ वॉशिंगटन में डेटा, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को भी देख रहे थे. क्योंकि जो बातें सामने आई हैं उनमें से एक सुसाइड का एंगल भी नजर आ रहा था, लेकिन मैंने कभी सच में इस पर विश्वास नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर साफ होता तो उनके पास डेटा देखने के लिए वॉशिंगटन जाने की कोई वजह नहीं होती. अमेरिकी वकील ने यह भी कहा कि हमें प्लेन के अंदर संभावित इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की भी जानकारी मिली है. क्योंकि हमें मालूम है कि आरएटी डिप्लॉय हो गया था और रैम एयर टर्बाइन प्लेन के टेकऑफ से बहुत पहले डिप्लॉय हो गया था. लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि विमान में पहले से कुछ गड़बड़ न हो. 

दबाव की कोशिश
एंड्यू ने इस बात का भी मीडिया से बात करते हुए जिक्र किया कि मृतकों के परिवारों के पास कोई रिलीज लेकर आया होगा और उनसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा होगा और साइन न करने पर मुआवजा नहीं मिलने का दबाव भी बनाने की आशंका है. क्योंकि मैं उन लोगों की इस बातचीत का हिस्सा नहीं रहा तो मैं नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या-क्या शेयर किया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह जांच अभी जारी है और इस वजह से किसी के लिए भी अभी अपने क्लेम रिलीज करने के लिए हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट --आईएएनएस 

यह भी पढ़ें: वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले अमित शाह

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

ahmedabad plane crash

Trending news

भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
india china talks
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
parliament attack news
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले शाह
amit shah
वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले शाह
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा देश
13 December
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा देश
DNA: 'जब तक मस्जिद नहीं बन जाती, हर जुमे...', सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर का दावा
tmc mla humayun kabir
DNA: 'जब तक मस्जिद नहीं बन जाती, हर जुमे...', सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर का दावा
'Dhurandhar' की कायल हुईं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, विरोध के बीच फिल्म की तारीफ
Dhurandhar Film
'Dhurandhar' की कायल हुईं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, विरोध के बीच फिल्म की तारीफ
क्या आप भी चाय की चुस्कियों के साथ खाते हैं बिस्किट? तुरंत बदल दें ये आदत, वरना...
DNA
क्या आप भी चाय की चुस्कियों के साथ खाते हैं बिस्किट? तुरंत बदल दें ये आदत, वरना...
BJP ने 13 साल में गोवा को बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा? केजरीवाल ने लगाया गंभीर आरोप
Goa
BJP ने 13 साल में गोवा को बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा? केजरीवाल ने लगाया गंभीर आरोप
वीर सावरकर की चिट्ठियों का जिक्र कर बोले मोहन भागवत- 'अगर 7 भाई भी होते तो सभी...'
Mohan Bhagwat
वीर सावरकर की चिट्ठियों का जिक्र कर बोले मोहन भागवत- 'अगर 7 भाई भी होते तो सभी...'
3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रस्ताव लाईं सुधा मूर्ति, मिलेगा मौलिक अधिकार !
Sudha Murty
3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रस्ताव लाईं सुधा मूर्ति, मिलेगा मौलिक अधिकार !