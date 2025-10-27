Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, पीड़ितों के वकील ने किया बड़ा खुलासा

Ahmedabad plane crash investigation: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट विमान हादसे को छह महीने पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर अमेरिकी वकील माइक एंड्रयू ने वडोदरा में जहाज हादसे के पीड़ित परिवारों की तरफ से आईएएनएस के साथ खास बातचीत की है. माइक एंड्रयू का कहना है कि प्लेन क्रैश को छह महीने हो गए हैं और उनके परिवार के लोग वही सवाल लगातार पूछ रहे हैं जो उन्होंने शुरू में पूछे थे.
Trending Photos
Ahmedabad plane crash: एंड्रयू ने कहा कि पीड़ित परिवार लगातार हादसे के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ऐसा किस वजह से हुआ?. इतना ही मृतकों के परिजन अभी भी अपने दुख से उबर रहे हैं. अमेरिकी वकील के अनुसार प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन उस मुआवजे को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उनसे वादा किया गया था. इसके अलावा वो मौके पर इकट्ठा किए गए मृतकों के पर्सनल सामान को भी वापस पाना चाहते हैं. इतना ही नहीं उन लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जिनका हम उन्हें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इस प्रोसेस में उनको गाइड भी कर रहे हैं.
क्या बोला वकील?
वकील ने कहा कि हम जानते हैं कि इस हफ्ते एएआईबी के इन्वेस्टिगेटर नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के साथ वॉशिंगटन में डेटा, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को भी देख रहे थे. क्योंकि जो बातें सामने आई हैं उनमें से एक सुसाइड का एंगल भी नजर आ रहा था, लेकिन मैंने कभी सच में इस पर विश्वास नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर साफ होता तो उनके पास डेटा देखने के लिए वॉशिंगटन जाने की कोई वजह नहीं होती. अमेरिकी वकील ने यह भी कहा कि हमें प्लेन के अंदर संभावित इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की भी जानकारी मिली है. क्योंकि हमें मालूम है कि आरएटी डिप्लॉय हो गया था और रैम एयर टर्बाइन प्लेन के टेकऑफ से बहुत पहले डिप्लॉय हो गया था. लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि विमान में पहले से कुछ गड़बड़ न हो.
दबाव की कोशिश
एंड्यू ने इस बात का भी मीडिया से बात करते हुए जिक्र किया कि मृतकों के परिवारों के पास कोई रिलीज लेकर आया होगा और उनसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा होगा और साइन न करने पर मुआवजा नहीं मिलने का दबाव भी बनाने की आशंका है. क्योंकि मैं उन लोगों की इस बातचीत का हिस्सा नहीं रहा तो मैं नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या-क्या शेयर किया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह जांच अभी जारी है और इस वजह से किसी के लिए भी अभी अपने क्लेम रिलीज करने के लिए हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ.
इनपुट --आईएएनएस
यह भी पढ़ें: वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले अमित शाह
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.