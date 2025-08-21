एक मैसेज हुआ वायरल, बंद हुए स्कूल....अहमदाबाद में हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ? जानें पूरी कहानी

Ahmedabad Seventh Day School Murder: अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित सेवंथ डे स्कूल में हुए एक छात्र की हत्या के बाद पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ है. जानें अब क्या हैं हालात. आरोपी के साथ क्या हुआ.
Trending Photos
अहमदाबाद के मणिनगर खोखरा इलाके में स्थित सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में हुई एक दुखद घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को एक 8वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र नयन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद स्कूल और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है. स्कूल प्रशासन ने वायरल हुए मैसेज और सुरक्षा कारणों से स्कूल को अगले कुछ दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है.
आरोपी के साथ क्या हुआ?
पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है. संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य छात्रों के बयान लिए जा रहे हैं. वायरल चैट में आरोपी ने अपने दोस्त को बताया था कि उसने नयन पर चाकू से हमला कैसे किया, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया.
यह भी पढ़ें: अहमदाबाद में हिंदू बच्चे की हत्या पर भारी बवाल, मुस्लिम लड़के पर चाकू घोंप कर मारने का लगा आरोप, स्कूल के बाहर हजारों की भीड़
क्यों हुआ यह हादसा?
खबरों के मुताबिक, दो दिन पहले दोनों छात्रों के बीच धक्का-मुक्की को लेकर झगड़ा हुआ था. मृतक नयन सिंधी समुदाय से था, जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से बताया जा रहा है, जिसके चलते इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई.
वायरल मैसेज और स्कूल बंद
वायरल मैसेज में आरोपी की चैट सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा फैल गया. इसके चलते स्कूल प्रशासन ने तुरंत शैक्षणिक कार्य रोक दिए और गुरुवार को स्कूल पहुंचे छात्रों को घर वापस भेज दिया. खोखरा और आसपास के स्कूलों में पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं.
सांप्रदायिक तनाव और तोड़फोड़
नयन की मौत के बाद गुस्साई भीड़, जिसमें सिंधी समुदाय, हिंदू संगठन, और ABVP के कार्यकर्ता शामिल थे, ने स्कूल में तोड़फोड़ की. स्कूल की बसों, खिड़कियों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया. कुछ संगठनों ने स्कूल से मुस्लिम छात्रों को हटाने की मांग भी की. पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिति को नियंत्रित किया.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.