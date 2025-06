क्यों रद्द हुई अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट? एयर इंडिया ने बताया, तकनीकी खराबी नहीं ये है वजह

Ahmedabad to London Flight: बीते दिन अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई थी. जिसमें प्लेन सवार 241 लोगों की जान चली गई थी. जबकि एक पैसेंजर हादसे में बच गया था. हादसे की लगातार जांच चल रही है. इसी बीच अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक और एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 159 रद्द कर दी गई. टेकऑफ से कुछ देर पहले ये फ्लाइट रद्द की गई. जिसके बाद यात्रियों में हलचल बढ़ गई. इसे लेकर एयर इंडिया ने बताया है कि आखिर क्यों फ्लाइट को रद्द किया गया है.

क्यों रद्द हुई फ्लाइट

फ्लाइट रद्द होने के बाद एयर इंडिया ने कहा कि विमान उपलब्ध न होने की वजह से आज फ्लाइट संख्या AI 159 को रद्द कर दिया गया है. हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध, अतरिक्त और एहतियाती जांच की वजह से विमान को लौटने में ज्यादा टाइम लगा. ऐसे में उस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है. जैसा की दावा किया जा रहा है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं है. इसके अलावा कहा कि हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है और हमने उनके गंतव्य तक उड़ान भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है. बता दें कि एयर इंडिया की तरफ से यात्रियों को ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा लंदन से अमृतसर आने वाली फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है.

Air India says, "Flight AI159 from Ahmedabad to Gatwick has been cancelled today due to the unavailability of the aircraft, resulting from airspace restrictions and additional precautionary checks, leading to longer than usual turnaround of aircraft, and not due to any technical… https://t.co/1gKv4R1kmk

— ANI (@ANI) June 17, 2025