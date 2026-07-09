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AI और ऑटोमेशन: कैसे बदल रहे हैं घरों में स्वास्थ्य और सुविधा का भविष्य

पिछले कुछ वर्षों में AI केवल कंपनियों के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक नहीं रह गया है. आज यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. चाहे पैसों से जुड़े फैसले हों, स्वास्थ्य जांच हो, हम क्या देखें या घर लौटने के लिए कौन-सा रास्ता चुनें, AI हर जगह अपनी भूमिका निभा रहा है. हालिया उद्योग रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दशक के अंत तक वैश्विक AI बाजार 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो सकता है. यह सिर्फ आर्थिक विकास की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि बुद्धिमान तकनीक अब समाज का अहम हिस्सा बनती जा रही है.

Edited By:Haresh Kumar
Published: Jul 09, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:44 PM IST
AI और ऑटोमेशन: कैसे बदल रहे हैं घरों में स्वास्थ्य और सुविधा का भविष्य

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Haresh Kumar

Haresh Kumar

हरेश कुमार ने 2005-06 में समाचार4मीडिया.कॉम से सीनियर सब एडिटर के तौर पर पत्रकारिता की शुरुआत की. दिसंबर, 2013 में दैनिक भास्कर.कॉम भोपाल में क्वालिटी चेक टीम का हिस्‍सा बना. जनवरी,2018 में दैनिक जागरण.कॉम दिल्ली में मैनेजर क्वालिटी चेक के तौर पर ज्‍वाइन किया. 2 मार्च, 2026 को जी न्यूज के डिजिटल डिवीजन में  सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया. देश-विदेश, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर खूब कलम चलाई. ब्लॉग के जमाने में दैनिक जागरण प्रिंट के संपादकीय पेज पर आर्टिकल खूब छपे. वैसे ज्‍यादातर करियर क्वालिटी चेक यानी खबरों को चेक करने में व्‍यतीत हुआ. खबरों में व्याकरण से लेकर फैक्ट्स संबंधित किसी तरह की त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने की अहम जिम्‍मेदारी रही है. इस कसौटी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास रहा है.

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