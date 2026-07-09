/AI और ऑटोमेशन: कैसे बदल रहे हैं घरों में स्वास्थ्य और सुविधा का भविष्य

पिछले कुछ वर्षों में AI केवल कंपनियों के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक नहीं रह गया है. आज यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. चाहे पैसों से जुड़े फैसले हों, स्वास्थ्य जांच हो, हम क्या देखें या घर लौटने के लिए कौन-सा रास्ता चुनें, AI हर जगह अपनी भूमिका निभा रहा है. हालिया उद्योग रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दशक के अंत तक वैश्विक AI बाजार 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो सकता है. यह सिर्फ आर्थिक विकास की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि बुद्धिमान तकनीक अब समाज का अहम हिस्सा बनती जा रही है.अब AI का अगला कदम हमारे घरों तक पहुंच चुका है. यह केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य और बेहतर जीवनशैली को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.