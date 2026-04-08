रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story

देश के उन राज्यों में जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनका चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा चुका है. राजनीतिक दल अब सिर्फ रैलियों और पोस्टरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने में जुट गए हैं. बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर डीएमके, एआईएडीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दल भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका मकसद साफ है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना, अपने संदेश को प्रभावी तरीके से पहुंचाना और सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना.

AI की मदद से पार्टियां अब टारगेटेड कैंपेन चला रही हैं, मतदाताओं के व्यवहार को समझ रही हैं और उसी के हिसाब से कंटेंट तैयार कर रही हैं. इससे प्रचार न सिर्फ तेज हुआ है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सटीक और प्रभावशाली भी बन गया है. इंडियन काउंसिल फॉर पॉलिटिक्स एंड रिसर्च के मुताबिक, AI आधारित राजनीतिक कैंपेन का पूरा इकोसिस्टम अब करीब 6000 करोड़ रुपये का हो चुका है. यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में चुनावी राजनीति में तकनीक, खासकर AI, की भूमिका और भी अहम होने वाली है.

चुनावी राज्यों में अब सिर्फ बैनर, पोस्टर से नहीं चलेगा काम

इसके पहले एआई की भूमिका सिर्फ तकनीकि प्रयोगों के लिए ही सीमित थी, वही आज चुनावी राजनीति का अहम हथियार बन चुकी है. अब चुनाव सिर्फ रैलियों और पोस्टरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि डेटा और डिजिटल रणनीतियों के दम पर लड़े जा रहे हैं. बूथ-स्तर तक पहुंचने वाले डेटा मॉडल, मतदाताओं की सोच और व्यवहार को समझने वाले एल्गोरिद्म, और AI से तैयार किए गए वीडियो, वर्चुअल अवतार और चैटबॉट ये सब मिलकर चुनावी प्रचार की तस्वीर बदल रहे हैं. राजनीतिक दल अब हर मतदाता तक उसकी पसंद और मुद्दों के हिसाब से संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

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एआई के हाथों में जा रही चुनाव प्रचार की कमान

‘इंडियन काउंसिल फॉर पॉलिटिक्स एंड रिसर्च’ के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में डेटा-आधारित राजनीतिक प्रचार का जो विशाल तंत्र है, उसकी कमान अब तेजी से AI के हाथों में जा रही है. अनुमान है कि 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये के इस पूरे सिस्टम को AI पहले से ही संचालित कर रहा है. सीधे शब्दों में कहें तो, AI अब सिर्फ एक तकनीक नहीं रहा, बल्कि यह चुनावी खेल का नया निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है.

तमिलनाडु की सियासत में एआई बना नया हथियार!

तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों तकनीक ने नया मोड़ ले लिया है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चुनावी हथियार बनता नजर आ रहा है. एक विवाद तब खड़ा हुआ जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई को अभिनेता-राजनेता विजय के समर्थन में बोलते हुए दिखाया गया. बाद में पता चला कि यह वीडियो AI की मदद से तैयार किया गया था. इस वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई. विरोधी दलों ने इसे भ्रामक प्रचार बताते हुए कड़ी आलोचना की और जवाबी रणनीति अपनानी शुरू कर दी.

DMK ने भी किया एआई का इस्तेमाल

इसी बीच, डीएमके ने भी तकनीक का सहारा लेते हुए एक कदम आगे बढ़ाया. पार्टी ने अपने दिवंगत नेता एम. करुणानिधि को वर्चुअल रूप में प्रस्तुत करने के लिए AI का इस्तेमाल किया, जिससे वे अपने समर्थकों तक एक भावनात्मक जुड़ाव बना सकें. वहीं, विपक्षी दल भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधते हुए कई ऐसे वीडियो जारी किए, जिनमें AI के जरिए संदेशों को प्रभावशाली बनाने की कोशिश की गई. कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम दिखाता है कि अब राजनीति सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल और AI तकनीक के जरिए जनमत को प्रभावित करने की एक नई होड़ शुरू हो चुकी है.

केरल से लेकर असम तक तेजी से उभरा एआई का खतरनाक ट्रेंड

केरल से लेकर असम तक चुनावी माहौल में एक नया और खतरनाक ट्रेंड तेजी से उभरता दिख रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर बनाई गई भ्रामक तस्वीरें और वीडियो. केरल में हालात यह हैं कि AI से तैयार की गई तस्वीरों में बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं को ऐसी काल्पनिक और विवादित परिस्थितियों में दिखाया जा रहा है, जिनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. कहीं उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाया जा रहा है, तो कहीं विरोधी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलते-जुलते हुए. इन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे देखने में असली लगें और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाएं.

असम चुनाव प्रचार में भी दिखा एआई का असर

वहीं असम में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है. चुनाव प्रचार के दौरान छेड़छाड़ की गई तस्वीरों, मीम्स और खासकर डीपफेक वीडियो की बाढ़ आ गई है. ये कंटेंट न सिर्फ मतदाताओं को भ्रमित कर रहा है, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी जहरीला बना रहा है. इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक राजनीतिक बहस के दौरान इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने AI से बने खराब तरीके से एडिट किए गए कंटेंट पर चिंता जताई. दूसरी ओर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विरोधी दल जानबूझकर इस तरह की मनगढ़ंत और भ्रामक सामग्री फैला रहे हैं ताकि जनता को गुमराह किया जा सके. कुल मिलाकर, तकनीक जहां एक ओर सुविधा दे रही है, वहीं चुनावी राजनीति में इसका दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है.

चुनावों के नजदीक आते ही बदल रहा चुनावी माहौल

विधानसभा चुनावों के नजदीक आते हुए जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया में सियासी मुकाबला तेज हो रहा है, चुनावी माहौल भी बदलता जा रहा है. सोशल मीडिया पर चल रही बहसों और कैंपेन के बीच अब आम वोटर के लिए यह समझ पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है कि कौन-सा कंटेंट असली है और कौन-सा छेड़छाड़ या AI से तैयार किया गया. सिर्फ कंटेंट ही नहीं, बल्कि चुनावी रणनीतियों का पूरा ढांचा भी बदल रहा है. अब राजनीतिक दल पारंपरिक तरीकों के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का सहारा ले रहे हैं. ‘इंडियन काउंसिल फ़ॉर पॉलिटिक्स एंड रिसर्च’ की एक स्टडी के मुताबिक, आज के चुनावी अभियान बड़े और जटिल डेटासेट पर आधारित होते हैं.

सियासी दलों ने एआई की एंट्री से बदली चुनावी रणनीतियां

चुनावी राजनीति अब तेजी से बदल रही है, और इसमें AI की एंट्री ने इसे एक नए दौर में पहुंचा दिया है. अब पार्टियां सिर्फ रैलियों और नारों पर निर्भर नहीं रहीं, बल्कि तकनीक की मदद से वोटरों को गहराई से समझने लगी हैं. AI के जरिए पार्टियां वोटरों की प्रोफाइल तैयार कर सकती हैं. जैसे उनकी जाति, समुदाय, उम्र, लिंग, आमदनी, भाषा और वे किन मुद्दों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं. इन जानकारियों के आधार पर वोटरों को अलग-अलग समूहों में बांटा जाता है. इसके बाद हर समूह के लिए खास रणनीति बनाई जाती है और उन्हें उनकी पसंद और जरूरत के मुताबिक संदेश भेजे जाते हैं.

व्हाट्सएप नेटवर्क, कॉल सेंटर और टारगेटेड आउटरीच

चुनावी राजनीति अब धीरे-धीरे डिजिटल दुनिया के भीतर सिमटती जा रही है और इसमें AI की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी रणनीति का बड़ा हिस्सा खुली रैलियों या पोस्टरों में नहीं, बल्कि लोगों की निजी डिजिटल जगहों में संचालित हो रहा है. केरल में कांग्रेस के पदाधिकारियों के मुताबिक, चुनावी संदेशों का मुख्य जरिया अब व्हाट्सएप नेटवर्क बन चुका है. ये नेटवर्क सिर्फ ऊपर-ऊपर नहीं, बल्कि विधानसभा स्तर से लेकर जिला, पंचायत और यहां तक कि बूथ स्तर तक गहराई से फैले हुए हैं. यानी हर वोटर तक सीधे और व्यक्तिगत तरीके से पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

बीजेपी ने तमिलनाडु में डिजिटल अभियान को किया संगठित

वहीं तमिलनाडु में BJP ने अपने डिजिटल अभियान को और अधिक संगठित बना दिया है. पार्टी ने IT ऑपरेशंस को अलग-अलग टीमों में बांट रखा है. कुछ टीमें वोटर डेटा संभालती हैं, तो कुछ खास संदेश तैयार कर उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं. इसके अलावा, पार्टी कॉल सेंटर के जरिए रोज़ाना करीब 700 लाभार्थियों से संपर्क कर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. दूसरी ओर, DMK ने तकनीक को एक अलग ही दिशा में इस्तेमाल किया है. पार्टी ने एक AI-आधारित प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो चुनावी घोषणापत्र तैयार करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए कॉल, व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यमों से मिलने वाले सुझावों को इकट्ठा कर उन्हें व्यवस्थित और उपयोगी जानकारी में बदला जाता है.

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