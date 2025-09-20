मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलग रहा वडोदरा, जुनीगढ़ी में पथराव और हिंसा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलग रहा वडोदरा, जुनीगढ़ी में पथराव और हिंसा

हजारों की भीड़ जुनीगढ़ी में घुसी और पथराव के बाद इलाके के कई वाहनों और घरों को अपना निशाना बनाया. एआई जनरेटेड फोटो से मक्का-मदीना की विवादित फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग नाराज हो गए. जिसकी वजह से ये हंगामा बढ़ता ही गया.   

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:18 AM IST
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलग रहा वडोदरा, जुनीगढ़ी में पथराव और हिंसा

मक्का-मदीना की एक एआई तस्वीर की वजह से गुजरात के वडोदरा और जुनीगढ़ी में हिंसा फैल गई है. एक विशेष समुदाय द्वारा वडोदरा में एक बार फिर शांति भंग करने का प्रयास किया गया है. इसके पहले गोधरा में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जमकर विवाद हुआ था. यहां पर मक्का-मदीना की एआई जनरेटेड फोटो के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने को लेकर एक समुदाय के लोगों ने हिंसा शुरू कर दी थी. इन लोगों ने पुलिस थानों पर जमकर हंगामा किया था. हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को इसे काबू करने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा. 

इसके बाद जूनीगढ़ी में भी इसी मुद्दे को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया जिसकी वजह से पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई और कुछ धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप के बाद इलाके में शांति कायम की. संवेदनशील इलाका माना जाने वाले क्षेत्र जुनीगढ़ी में देर रात तक हंगामा चलता रहा. हजारों की भीड़ जुनीगढ़ी में घुसी और पथराव के बाद इलाके के कई वाहनों और घरों को अपना निशाना बनाया. एआई जनरेटेड फोटो से मक्का-मदीना की विवादित फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग नाराज हो गए. जिसकी वजह से ये हंगामा बढ़ता ही गया.   

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मचा हंगामा
​एक युवक ने अपने सोशल मीडिया पर मक्का-मदीना की विवादित पोस्ट डाल दी थी जिसके बाद विवाद ऐसा बढ़ा कि दूसरे समुदाय के लोगों ने अचानक से पथराव कर दिया. ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए लोग भागे और पूरे इलाके में भगदड़ मच गई. इस भगदड़ के बाद वहां पर चप्पलों और जूतों का एक ढेर देखा गया जो कि उन लोगों के थे जो पथराव से अपनी जान बचाकर रात को भागे थे. 

शांति व्यवस्था कायम, लेकिन तनाव बरकरार
फिलहाल खबर लिखे जाने तक गुजरात के इन दोनों ही शहरों में शांति व्यवस्था कायम हो गई थी. हालांकि तनाव अभी भी बरकरार है. पुलिस टीम के साथ लोगों को शांत करवाने के लिए उतरे नेताओं ने समाजिक संगठनों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने इलाके के लोगों को अफवाहों से ध्यान हटाने को कहा है. साइबर टीम की सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निगरानी है अगर कोई भी धार्मिक मामलों पर भड़काऊ पोस्ट करता है तो उस पर तुरंत रिपोर्ट करने को कहा गया है. 

गोधरा के बाद वडोदरा के जूनीगढ़ी में भी तनाव 
गोधरा की तरह वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में भी सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया. यहां समुदाय विशेष के लोग थाने पहुंचे और आरोपी पर कार्रवाई की मांग करने लगे. धीरे-धीरे नारेबाजी बढ़ी और सड़क जाम हो गई. पथराव की घटनाएं भी हुईं, जिससे पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए. स्थिति गंभीर होती देख वडोदरा शहर पुलिस की एडिशनल कमिश्नर डॉ. लीना पाटिल मौके पर पहुंचीं. उन्होंने लोगों से संवाद किया और माहौल शांत करने का प्रयास किया. पुलिस अफसरों ने आश्वासन दिया कि विवादित पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

;