Hindi Newsदेश300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन और 2.5 लाख ज्यादा विजिटर्स; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का शुभारंभ

300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन और 2.5 लाख ज्यादा विजिटर्स; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का शुभारंभ

PM Modi: पीएम मोदी आज AI Impact Expo 2026 का उद्घाटन करेंगे. भारत मंडपम में 16-20 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में 13 देशों के पवेलियन, 600 से अधिक स्टार्टअप, 500 से ज्यादा सत्र और लाखों आगंतुक शामिल होंगे. एक्सपो का उद्देश्य वैश्विक एआई सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है.

 

Written By  Neeraj Pandey|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:19 PM IST
AI Impact Expo 2026: इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आज पीएम नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे. समिट का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम में होगा. यह एक्सपो AI के काम करने का एक नेशनल डेमोंस्ट्रेशन होगा, जहां पॉलिसी और प्रैक्टिस का मेल होगा, इनोवेशन और स्केल का मेल होगा, और टेक्नोलॉजी और आम नागरिक का मेल होगा. 70,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया में फैले इस एक्सपो में ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म, स्टार्टअप, एकेडेमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और इंटरनेशनल पार्टनर एक साथ नजर आएंगे. 

एक्सपो में लगे हैं 13 देशों के पवेलियन

एक्सपो में 13 देशों के पवेलियन भी होंगे, जो AI इकोसिस्टम में इंटरनेशनल सहयोग दिखाएंगे. इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन शामिल हैं. एक्सपो में 300 से ज़्यादा क्यूरेटेड एग्ज़िबिशन पवेलियन और लाइव डेमोंस्ट्रेशन होंगे, जो तीन थीम वाले चक्रों - पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस में होंगे. 

इसके अलावा, एक्सपो में 600 से ज़्यादा हाई-पोटेंशियल स्टार्टअप होंगे, जिनमें से कई ग्लोबली काम के और पॉपुलेशन-स्केल सॉल्यूशन बना रहे हैं. ये स्टार्टअप ऐसे वर्किंग सॉल्यूशन दिखाएंगे जो पहले से ही रियल-वर्ल्ड सेटिंग्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में AI का महाकुंभ! 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 2.5 लाख लोगों का मेला, पीएम मोदी ने दी बधाई

 

एक्सपो में शामिल होंगे 2.5 लाख से ज्यादा विज़िटर्स 

इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में इंटरनेशनल डेलीगेट्स समेत 2.5 लाख से ज़्यादा विज़िटर्स के शामिल होने की उम्मीद है. इस इवेंट का मकसद ग्लोबल AI इकोसिस्टम में नई पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और बिज़नेस के मौके बनाना है. 500 से ज़्यादा सेशन ऑर्गनाइज किए जाएंगे, जिसमें 3250 से ज़्यादा विज़नरी स्पीकर और पैनल मेंबर शामिल होंगे. ये सेशन अलग-अलग सेक्टर में AI के बदलाव लाने वाले असर को मानने और भविष्य के कामों पर चर्चा करने पर फोकस करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि AI से दुनिया के हर नागरिक को फ़ायदा हो.

Neeraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्र...और पढ़ें

AI Impact Summit 2026bharat mandapamPM Modi

