Sarvam Kaze क्या है ? पीएम मोदी ने इस्तेमाल किया तो देशभर में होने लगी चर्चा

Sarvam Kaze AI glasses: भारत में चल रही India AI Impact Summit 2026 में दुनिया नए-नए चमत्कार देख रही है.
What is Sarvam Kaze: इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 (India AI Impact Summit 2026) में दुनिया नए-नए चमत्कार देख रही है. क्या देसी और क्या विदेशी जो भी इस मंच पर आया उसने आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस के नए-नए फीचर्स और आयाम दिखाकर सबको हैरान कर दिया.) में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया की टॉप एआई कंपनियों के सीईओज की मौजूदगी भारत की बढ़ती ताकत का अहसास करा रही है. समिट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास चश्मा पहने नजर आए तो लोग उसकी खासियत जानने के लिए अपने फोन में मौजूद एआई प्लेटफार्म्स की मदद लेने लगे. ये खास चश्मा कौन सी कंपनी बनाती है, कैसे और कब आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको बताते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI इम्पैक्ट समिट 2026 में एक मूवी जैसा, चश्मे जैसा स्लीक डिवाइस पहने दिखे. क्या है इसकी खासियत? आइए आपको बताते हैं.
भारत मंडपम में चल रहे इस पांच दिवसीय आयोजन में क्या कुछ हो रहा है, पीएम मोदी उस पर नजर बनाए हुए हैं.
